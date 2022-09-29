Следующая встреча в формате "Рамштайн" состоится 12 октября – посол США при НАТО

Заседание состоится накануне встречи министров обороны стран НАТО, которая запланирована на 13 октября.
На уточняющий вопрос "Радіо Свобода", чего ожидать от предстоящей встречи и могут ли Украине передать дальнобойные установки, достигающие целей на расстоянии до 300 км, западные танки, боевые самолеті, посол ответила, что оказание помощи – это постоянно развивающийся процесс. Она привела в качестве примера поставки Украине противовоздушной обороны, затем – береговой, а также амуниции.
"Я не могу точно сказать, как будет выглядеть предстоящая помощь. Я могу сказать, что она будет продолжать поступать от Соединенных Штатов, а также от других стран-союзников по НАТО. Я не вижу, чтобы этот процесс останавливался, и он будет дальше развиваться. Мы будем базировать эти списки на том, что есть и что нужно Украине. И мы постоянно находим способы объединить эти два аспекта", – заявила она.
Смит также отметила, что США и союзники находятся в постоянном контакте с украинским военно-политическим руководством, чтобы определить, что нужно украинским военным на местах.
"Мы четко и громко услышали эти украинские запросы. Мы приложим все усилия, чтобы удовлетворить эти требования через контактную группу. Но я думаю, что, если история нам что-то и показывает, так это то, что это только развивающийся процесс", – добавила она.
Формат "Рамштайн" был основан этой весной – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Резников тогда передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне, а после встречи заявил, что благодаря "Рамштайну" произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.
Всего уже прошло пять таких заседаний, предыдущее – 8 сентября.
Министр обороны США Ллойд Остин, который курирует работу группы "Рамштайн", сообщил 20 июля, что вооружение Украине предоставляют уже 30 стран, всего к формату присоединились 50 государств.
8 сентября он сообщил, что президент США Джо Байден одобрил новый транш военной помощи Украине общей стоимостью $675 млн. Новый пакет включает высокоточные снаряды для HIMARS, противотанковое и стрелковое оружие, сказал глава Пентагона.