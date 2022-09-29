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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Следующая встреча в формате "Рамштайн" состоится 12 октября – посол США при НАТО

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Смит отметила, что оказание военной помощи Украине развивающийся процесс
Смит отметила, что оказание военной помощи Украине – развивающийся процесс
Фото: EPA

Контактная группа по вопросам обороны Украины, известная как формат "Рамштайн", соберется в Брюсселе (Бельгия) 12 октября. Об этом журналистам 29 сентября сообщила посол США при НАТО Джулиан Смит, сообщает "Радіо Свобода".

Заседание состоится накануне встречи министров обороны стран НАТО, которая запланирована на 13 октября.

На уточняющий вопрос "Радіо Свобода", чего ожидать от предстоящей встречи и могут ли Украине передать дальнобойные установки, достигающие целей на расстоянии до 300 км, западные танки, боевые самолеті, посол ответила, что оказание помощи – это постоянно развивающийся процесс. Она привела в качестве примера поставки Украине противовоздушной обороны, затем – береговой, а также амуниции.

"Я не могу точно сказать, как будет выглядеть предстоящая помощь. Я могу сказать, что она будет продолжать поступать от Соединенных Штатов, а также от других стран-союзников по НАТО. Я не вижу, чтобы этот процесс останавливался, и он будет дальше развиваться. Мы будем базировать эти списки на том, что есть и что нужно Украине. И мы постоянно находим способы объединить эти два аспекта", – заявила она.

Смит также отметила, что США и союзники находятся в постоянном контакте с украинским военно-политическим руководством, чтобы определить, что нужно украинским военным на местах.

"Мы четко и громко услышали эти украинские запросы. Мы приложим все усилия, чтобы удовлетворить эти требования через контактную группу. Но я думаю, что, если история нам что-то и показывает, так это то, что это только развивающийся процесс", – добавила она.

Контекст:

Формат "Рамштайн" был основан этой весной – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Резников тогда передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне, а после встречи заявил, что благодаря "Рамштайну" произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.

Всего уже прошло пять таких заседаний, предыдущее – 8 сентября.

Министр обороны США Ллойд Остин, который курирует работу группы "Рамштайн", сообщил 20 июля, что вооружение Украине предоставляют уже 30 стран, всего к формату присоединились 50 государств.

8 сентября он сообщил, что президент США Джо Байден одобрил новый транш военной помощи Украине общей стоимостью $675 млн. Новый пакет включает высокоточные снаряды для HIMARS, противотанковое и стрелковое оружие, сказал глава Пентагона.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: НАТО, Брюссель, военная помощь, война России против Украины, контактная группа Рамштайн
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