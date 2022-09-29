Следующая встреча в формате "Рамштайн" состоится 12 октября – посол США при НАТО

Заседание состоится накануне встречи министров обороны стран НАТО, которая запланирована на 13 октября.

На уточняющий вопрос "Радіо Свобода", чего ожидать от предстоящей встречи и могут ли Украине передать дальнобойные установки, достигающие целей на расстоянии до 300 км, западные танки, боевые самолеті, посол ответила, что оказание помощи – это постоянно развивающийся процесс. Она привела в качестве примера поставки Украине противовоздушной обороны, затем – береговой, а также амуниции.

"Я не могу точно сказать, как будет выглядеть предстоящая помощь. Я могу сказать, что она будет продолжать поступать от Соединенных Штатов, а также от других стран-союзников по НАТО. Я не вижу, чтобы этот процесс останавливался, и он будет дальше развиваться. Мы будем базировать эти списки на том, что есть и что нужно Украине. И мы постоянно находим способы объединить эти два аспекта", – заявила она.

Смит также отметила, что США и союзники находятся в постоянном контакте с украинским военно-политическим руководством, чтобы определить, что нужно украинским военным на местах.

"Мы четко и громко услышали эти украинские запросы. Мы приложим все усилия, чтобы удовлетворить эти требования через контактную группу. Но я думаю, что, если история нам что-то и показывает, так это то, что это только развивающийся процесс", – добавила она.