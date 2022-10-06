Зеленский внес в Раду кандидатуру бывшего главы "Ощадбанка" Пышного на пост руководителя НБУ

Соответствующий проект постановления №8107 опубликован на сайте парламента 6 октября.
Как отмечается в карточке документа, проект постановления передан на рассмотрение руководству Рады.
Нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщал, что 6 октября в 18.30 соберется комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, который рассмотрит назначение Пышного на должность главы НБУ.
Пышный в настоящее время является советником главы "Ощадбанка".
4 октября глава Нацбанка Кирилл Шевченко подал в отставку по состоянии здоровья.
Зеленский подал в Верховную Раду проект постановления об увольнении Шевченко с должности главы НБУ.
6 октября за увольнение главы Нацбанка Шевченко проголосовала Рада.