Зеленский внес в Раду кандидатуру бывшего главы "Ощадбанка" Пышного на пост руководителя НБУ

Пышный в настоящее время является советником главы "Ощадбанка" Фото: Андрій Пишний / Facebook

Соответствующий проект постановления №8107 опубликован на сайте парламента 6 октября.

Как отмечается в карточке документа, проект постановления передан на рассмотрение руководству Рады.

Нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщал, что 6 октября в 18.30 соберется комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, который рассмотрит назначение Пышного на должность главы НБУ.

Пышный в настоящее время является советником главы "Ощадбанка".