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ПОЛИТИКА

Зеленский внес в Раду проект постановления об отставке главы НБУ

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Шевченко возглавляет НБУ с июля 2020 года
Шевченко возглавляет НБУ с июля 2020 года
Фото: bank.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект постановления №8104 об увольнении Кирилла Шевченко с должности главы Национального банка Украины.

Проект зарегистрировали в парламенте 5 октября, его направили на рассмотрение комитета, говорится в карточке документа. 

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики сегодня планировал рассмотреть вопрос отставки Шевченко, но не смог это сделать. Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк сообщил, что причина "банальная" – Офис президента не успел подать соответствующее представление. 

"Формальная процедура, с которой не справились. Следующее заседание завтра в 9.:30…надеюсь, хотя бы к этому времени успеют выполнить эту трудную миссию", – отметил нардеп. 

Контекст:

Верховная Рада Украины 16 июля 2020 года назначила Шевченко новым руководителем Национального банка Украины. До этого он был председателем правления государственного "Укргазбанка". 4 октября глава Нацбанка Шевченко подал в отставку по состоянии здоровья. До увольнения Шевченко Верховной Радой и назначения нового главы НБУ правление регулятора продолжит работать в текущем составе

Предшественник Шевченко Яков Смолий был уволен 3 июля. Он подал в отставку из-за "систематического политического давления на НБУ" со стороны властей.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, НБУ, отставка, комитет, увольнение, назначение, Ярослав Железняк, Кирилл Шевченко, нардеп
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