Зеленский внес в Раду проект постановления об отставке главы НБУ

Проект зарегистрировали в парламенте 5 октября, его направили на рассмотрение комитета, говорится в карточке документа.
Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики сегодня планировал рассмотреть вопрос отставки Шевченко, но не смог это сделать. Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк сообщил, что причина "банальная" – Офис президента не успел подать соответствующее представление.
"Формальная процедура, с которой не справились. Следующее заседание завтра в 9.:30…надеюсь, хотя бы к этому времени успеют выполнить эту трудную миссию", – отметил нардеп.
Верховная Рада Украины 16 июля 2020 года назначила Шевченко новым руководителем Национального банка Украины. До этого он был председателем правления государственного "Укргазбанка". 4 октября глава Нацбанка Шевченко подал в отставку по состоянии здоровья. До увольнения Шевченко Верховной Радой и назначения нового главы НБУ правление регулятора продолжит работать в текущем составе
Предшественник Шевченко Яков Смолий был уволен 3 июля. Он подал в отставку из-за "систематического политического давления на НБУ" со стороны властей.