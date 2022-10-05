Зеленский внес в Раду проект постановления об отставке главы НБУ

Проект зарегистрировали в парламенте 5 октября, его направили на рассмотрение комитета, говорится в карточке документа.

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики сегодня планировал рассмотреть вопрос отставки Шевченко, но не смог это сделать. Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк сообщил, что причина "банальная" – Офис президента не успел подать соответствующее представление.

"Формальная процедура, с которой не справились. Следующее заседание завтра в 9.:30…надеюсь, хотя бы к этому времени успеют выполнить эту трудную миссию", – отметил нардеп.