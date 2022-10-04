Глава НБУ Шевченко подал в отставку

Шевченко заявил, что подал в отставку по состоянию здоровья Фото: bank.gov.ua

Завление на имя президента Украины Шевченко подал сегодня, 4 октября.

"В силу причин, связанных со здоровьем, которые я не могу дальше игнорировать, принял для себя сложное решение. Я покидаю должность главы НБУ. Я обратился к президенту Украины с просьбой принять мою отставку. Благодарю президента Украины за проявленное доверие и совместную работу в пользу государства – и в мирное, и в военное время", – заявил он.

По словам Шевченко, с первых дней работы в НБУ он был "прежде всего антикризисным менеджером" и "выполнил свою миссию: обеспечил бесперебойную работу финансовой системы в сверхсложное время полномасштабной войны".

Он заявил, что с началом полномасштабной войны Национальный банк обеспечил бесперебойную работу финансовой системы, не допустил паники на валютном рынке, остановил масштабный отток капитала ради защиты резервов, удержал инфляцию "на адекватном уровне" во время войны и "подставил плечо" государственному бюджету, понимая сложности с привлечением средств во время войны.

"Тем, кто придет после меня, я передаю банковскую систему сильной, капитализированной, стойкой. Верю в то, что такой она останется и дальше", – сказал Шевченко.

В пресс-службе отметили, что до увольнения Шевченко Верховной Радой и назначения нового главы НБУ правление регулятора продолжит работать в текущем составе.