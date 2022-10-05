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ПОЛИТИКА

Сегодня соберется финансовый комитет Рады, чтобы обсудить новую кандидатуру на пост главы НБУ

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До увольнения Шевченко Верховной Радой и назначения нового главы НБУ правление регулятора продолжит работать в текущем составе
До увольнения Шевченко Верховной Радой и назначения нового главы НБУ правление регулятора продолжит работать в текущем составе
Фото: depositphotos.com

5 октября соберется комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики обсудить увольнение главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко. Об этом сообщил внефракционный народный депутат, заместитель главы комитета Александр Дубинский в Telegram.

Вместо Шевченко на пост главы Нацбанка могут назначить советника главы правления Ощадбанка Андрея Пышного. Как отметил Дубинский, он близкий друг главы ОП Андрея Ермака. 

4 октября глава Нацбанка Шевченко подал в отставку. Увольнение он объяснил "причинами, связанными со здоровьем, которые он не может дальше игнорировать". 

По словам Шевченко, с первых дней работы в НБУ он был "прежде всего антикризисным менеджером" и "выполнил свою миссию: обеспечил бесперебойную работу финансовой системы в сверхсложное время полномасштабной войны".

В пресс-службе НБУ отметили, что до увольнения Шевченко Верховной Радой и назначения нового главы НБУ правление регулятора продолжит работать в текущем составе.

Контекст:

Верховная Рада Украины 16 июля 2020 года назначила Шевченко новым руководителем Национального банка Украины. До этого он был председателем правления государственного "Укргазбанка". 

Предшественник Шевченко Яков Смолий был уволен 3 июля. Он подал в отставку из-за "систематического политического давления на НБУ" со стороны властей.

Теги: Верховная Рада, Украина, НБУ, депутаты, отставка, Нацбанк, комитет, Александр Дубинский, увольнение, назначение, Кирилл Шевченко
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