Сегодня соберется финансовый комитет Рады, чтобы обсудить новую кандидатуру на пост главы НБУ

До увольнения Шевченко Верховной Радой и назначения нового главы НБУ правление регулятора продолжит работать в текущем составе Фото: depositphotos.com

Вместо Шевченко на пост главы Нацбанка могут назначить советника главы правления Ощадбанка Андрея Пышного. Как отметил Дубинский, он близкий друг главы ОП Андрея Ермака.

4 октября глава Нацбанка Шевченко подал в отставку. Увольнение он объяснил "причинами, связанными со здоровьем, которые он не может дальше игнорировать".

По словам Шевченко, с первых дней работы в НБУ он был "прежде всего антикризисным менеджером" и "выполнил свою миссию: обеспечил бесперебойную работу финансовой системы в сверхсложное время полномасштабной войны".

В пресс-службе НБУ отметили, что до увольнения Шевченко Верховной Радой и назначения нового главы НБУ правление регулятора продолжит работать в текущем составе.