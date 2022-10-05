Сегодня соберется финансовый комитет Рады, чтобы обсудить новую кандидатуру на пост главы НБУ

Вместо Шевченко на пост главы Нацбанка могут назначить советника главы правления Ощадбанка Андрея Пышного. Как отметил Дубинский, он близкий друг главы ОП Андрея Ермака.
4 октября глава Нацбанка Шевченко подал в отставку. Увольнение он объяснил "причинами, связанными со здоровьем, которые он не может дальше игнорировать".
По словам Шевченко, с первых дней работы в НБУ он был "прежде всего антикризисным менеджером" и "выполнил свою миссию: обеспечил бесперебойную работу финансовой системы в сверхсложное время полномасштабной войны".
В пресс-службе НБУ отметили, что до увольнения Шевченко Верховной Радой и назначения нового главы НБУ правление регулятора продолжит работать в текущем составе.
Верховная Рада Украины 16 июля 2020 года назначила Шевченко новым руководителем Национального банка Украины. До этого он был председателем правления государственного "Укргазбанка".
Предшественник Шевченко Яков Смолий был уволен 3 июля. Он подал в отставку из-за "систематического политического давления на НБУ" со стороны властей.