НБУ ввел в обращение монету, посвященную теробороне

"Эта монета по своим характеристикам идентична обычной оборотной монете номиналом 10 грн образца 2018 года. В то же время ее реверс тематический, посвященный военнослужащим Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

Монета номиналом 10 грн будет выпущена тиражом 10 млн штук. Она сделана из сплава на основе цинка с никелевым покрытием.

На аверсе по центру размещена надпись "Украина, 10 грн", вверху – малый герб Украины, по краю – орнамент и на его фоне внизу – год чеканки: 2022-й.

На реверсе размещены две фигуры военнослужащих и логотип Сил территориальной обороны ВСУ, по кругу надписи: "Готовы к сопротивлению", "Силы территориальной обороны ВСУ".

Введением в обращение новой монеты Национальный банк продолжает практику чеканки оборотных памятных монет с изображением военной символики и воинов ВСУ. НБУ планирует выпускать такие монеты в обращение несколько раз в год в соответствии с международным опытом.