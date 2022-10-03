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НБУ ввел в обращение монету, посвященную теробороне

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На новых памятных монетах изображены бойцы ТрО
На новых памятных монетах изображены бойцы ТрО
Фото: Національний банк України / Facebook

Национальный банк Украины с 3 октября вводит в обращение памятную монету "Силы территориальной обороны Вооруженных сил Украины". Об этом сообщается на сайте НБУ.

"Эта монета по своим характеристикам идентична обычной оборотной монете номиналом 10 грн образца 2018 года. В то же время ее реверс тематический, посвященный военнослужащим Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

Монета номиналом 10 грн будет выпущена тиражом 10 млн штук. Она сделана из сплава на основе цинка с никелевым покрытием.

На аверсе по центру размещена надпись "Украина, 10 грн", вверху – малый герб Украины, по краю – орнамент и на его фоне внизу – год чеканки: 2022-й.

На реверсе размещены две фигуры военнослужащих и логотип Сил территориальной обороны ВСУ, по кругу надписи: "Готовы к сопротивлению", "Силы территориальной обороны ВСУ".

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Введением в обращение новой монеты Национальный банк продолжает практику чеканки оборотных памятных монет с изображением военной символики и воинов ВСУ. НБУ планирует выпускать такие монеты в обращение несколько раз в год в соответствии с международным опытом.

Контекст:

1 января 2022 года на основании закона Украины "Об основах национального сопротивления" были созданы Силы территориальной обороны.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в феврале 2022 года по состоянию на май количество бойцов ТрО достигло 110 тыс. человек.

2 октября в Украине отмечался День Сил территориальной обороны.

Теги: НБУ, Нацбанк, территориальная оборона, монеты
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