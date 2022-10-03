НБУ ввел в обращение монету, посвященную теробороне

"Эта монета по своим характеристикам идентична обычной оборотной монете номиналом 10 грн образца 2018 года. В то же время ее реверс тематический, посвященный военнослужащим Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины.
Монета номиналом 10 грн будет выпущена тиражом 10 млн штук. Она сделана из сплава на основе цинка с никелевым покрытием.
На аверсе по центру размещена надпись "Украина, 10 грн", вверху – малый герб Украины, по краю – орнамент и на его фоне внизу – год чеканки: 2022-й.
На реверсе размещены две фигуры военнослужащих и логотип Сил территориальной обороны ВСУ, по кругу надписи: "Готовы к сопротивлению", "Силы территориальной обороны ВСУ".
Введением в обращение новой монеты Национальный банк продолжает практику чеканки оборотных памятных монет с изображением военной символики и воинов ВСУ. НБУ планирует выпускать такие монеты в обращение несколько раз в год в соответствии с международным опытом.
1 января 2022 года на основании закона Украины "Об основах национального сопротивления" были созданы Силы территориальной обороны.
После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в феврале 2022 года по состоянию на май количество бойцов ТрО достигло 110 тыс. человек.
2 октября в Украине отмечался День Сил территориальной обороны.