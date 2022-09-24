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В НБУ предупредили о мошеннической схеме: украинцам предлагают "социально-индивидуальную выплату"

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В НБУ призвали не вводить реквизиты карт на подозрительных сайтах и никому не сообщать данные о своей карте
В НБУ призвали не вводить реквизиты карт на подозрительных сайтах и никому не сообщать данные о своей карте
Фото: depositphotos.com

Национальный банк Украины сообщил о новой мошеннической схеме, в рамках которой преступники предлагают украинцам якобы получить помощь от Нацбанка. Предупреждение пресс-служба НБУ опубликовала 23 сентября в Facebook.

Как рассказали в Нацбанке, в соцсетях появились сообщения о том, что НБУ якобы проводит вместе с фондом "Твоя опора" акцию – выплачивает всем украинцам "социально-индивидуальную выплату". Чтобы заполнить заявку на ее получение, предлагают перейти в мошеннический чат-бот.

"Подчеркиваем, что Национальный банк не производит никаких социальных выплат! Сейчас НБУ проводит благотворительную акцию по сбору средств для помощи ВСУ. Но она не предусматривает осуществление выплат", – подчеркнули в пресс-службе. 

В НБУ предупреждают, что мошенники таким образом могут выманивать персональную информацию и данные банковской карты: пин-код к карточке, трехзначный номер с обратной стороны карты, срок действия карты и т.п.

В Нацбанке призвали пользоваться информацией только из официальных источников, не переходить по непроверенным ссылкам, не вводить реквизиты карт на подозрительных и незнакомых сайтах и никому не сообщать данные о своей карте.

"Помните, что передача своих персональных или финансовых данных неизвестным лицам ставит под угрозу ваши счета и денежные средства на них", – добавили в банке. 

https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/posts/pfbid02ncrRJpW6omXcgDASUjbRp9zoshV6pKKfSQo6SYNfhCqkYsrSbjKBxqNGC5k6kNH9l

Теги: НБУ, мошенничество, соцсети, Нацбанк, выплаты, мошенник, чат-бот
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