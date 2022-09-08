В Украине будут судить мошенников, требовавших у юриста $0,5 млн на "взятку" Венедиктовой

Следствие доказало, что еще в 2020 году двое граждан Украины разработали план, как выманить у потерпевшего крупную сумму денег. Мошенники пообещали с помощью своих "связей" ускорить ход досудебного расследования уголовного дела, в котором потерпевший предоставлял юридические услуги. За свою "помощь" мошенники потребовали у мужчины $500 тыс. якобы на взятку генпрокурору.

В ноябре 2020 года злоумышленников задержали при получении первой части "взятки" в размере $250 тыс.

Сейчас их обвиняют в "мошенничестве, завладении денежными средствами обманом и злоупотреблением доверием" (ч. 3 ст. 15, ч. 2 и 4 ст. 190 и УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство осуществляет Офис генерального прокурора.

С 17 марта 2020 года по 18 июля 2022 года генеральным прокурором Украины была Ирина Венедиктова.