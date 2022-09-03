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"Привлечены лучшие специалисты". После взрыва на выставке боеприпасов в Чернигове ГБР начало расследование

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Тимошенко сообщил, что сработал РПГ
Тимошенко сообщил, что сработал РПГ
Фото: КИРИЛО ТИМОШЕНКО Kirill Timoshenko / Telegrаm

По факту ранений, полученных в результате взрыва, произошедшего 3 сентября в Чернигове на выставке боеприпасов, открыли уголовное производство. Об этом проинформировало в Fаcebook Государственное бюро расследований (ГБР).

"Сотрудники ГБР начали расследование по факту ранения детей на выставке оружия в Чернигове. В результате инцидента были ранены пять человек, в том числе четверо детей [в возрасте] от двух до 12 лет", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, "представители организаторов, демонстрируя гражданам разные образцы оружия и боеприпасов, привели в боевое состояние гранатомет".

"Из-за неосторожного выстрела в больницу попали четверо детей и один взрослый с разными степенями тяжести повреждений. [...] Решается вопрос о задержании причастных к преступлению и сообщении им о подозрении по ч. 2 ст. 414 УК Украины по факту нарушения правил обращения с оружием", – объяснили в ГБР.

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Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил в Telegrаm, что в Чернигове сдетонировал РПГ – ручной противотанковый гранатомет.

"Все могу понять, никогда не пойму служебной халатности и небрежности. Пострадали дети. Это недопустимо. Продолжается проверка. Привлечены самые лучшие специалисты", – написал он.

Тимошенко заявил, что "виновные обязательно будут установлены и понесут наказание согласно действующему законодательству", и пообещал, что "государство не останется в стороне".

Контекст:

3 сентября в историческом центре Чернигова произошел взрыв на выставке боеприпасов. По разным данным, пострадали до восьми человек, четверо из которых – дети.

Горсовет Чернигова подчеркнул, что разрешения на выставку боеприпасов не давал и о ней городские власти не уведомляли. "Предварительно это был противотанковый снаряд, который попал в крышу одного из частных домов, новострой", – рассказали в мэрии.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Чернигов, оружие, взрыв, выставка, раненые, боеприпасы, гранатомет, дети, расследование, преступление, Государственное бюро расследований, подозрение, уголовное производство, халатность, проверки, Кирилл Тимошенко, ГБР
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