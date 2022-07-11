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В Праге пройдет выставка уничтоженной в Украине российской военной техники

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Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля
Фото: EPA

11 июля в 18.45 в Праге откроется выставка российской военной техники, уничтоженной Вооруженными силами Украины. Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Чехии в Facebook 10 июля.

"На экспозиции будут представлены российский танк Т-90, артиллерийские установки, противотанковые системы и печально известный ракетно-зенитный комплекс "Бук". Посетители также смогут воочию увидеть несколько из 3 тыс. ракет, выпущенных российскими захватчиками по украинским городам", – говорится в сообщении.

Выставка продлится до 24 июля.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Скриншот: Embassy of Ukraine in Prague / Velvyslanectví Ukrajiny v Praze / Facebook
Скриншот: Embassy of Ukraine in Prague / Velvyslanectví Ukrajiny v Praze / Facebook

Контекст:

В мае на Михайловской площади в Киеве открыли выставку разбитой российской техники. Она напоминает о продолжающейся войне и одновременно является "свидетельством, что так называемую вторую армию мира можно и нужно побеждать", говорил глава Минобороны Украины Алексей Резников.

В конце июня выставку уничтоженной в Украине российской техники открыли также в Варшаве. Ее планируют привезти и в другие европейские столицы.

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. По данным Генштаба ВСУ на 10 июля, потери оккупантов достигли около 37,3 тыс. военных1641 танка, 247 РСЗО, 217 самолетов, 188 вертолетов, 15 кораблей и катеров и другое.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Чехия, выставка, военная техника, Прага, война России против Украины
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