В Чернигове на выставке боеприпасов произошел взрыв, пострадали взрослые и дети

В горсовете заявили, что не давали разрешения на мероприятие с боеприпасами Фото: Прес-служба Чернігівської міської ради / Telegrаm

"На мероприятии, которое предусматривало интерактив для детей, почему-то была и экспозиция с боевым оружием, которое сработало. Трое детей пострадали. В частности, двухлетний мальчик находится в тяжелом состоянии", – написал он.

Глава обладминистрации отметил, что пострадавшие обеспечены квалифицированной медицинской помощью.

"В настоящее время идет обследование места событий и выяснение происхождения опасных экспонатов. На месте работают следователи. Виновные будут наказаны", – заявил Чаус.

Пресс-служба Черниговского городского совета написала в Telegrаm, что "никаких официальных разрешений на проведение этого мероприятия Черниговский городской совет не предоставлял, а также не получал уведомлений о его проведении".

"Возле художественного областного музея имени Галагана, на Валу, произошло чрезвычайное событие. Во время мероприятия, где была представлена выставка боеприпасов, один из них сдетонировал, предварительно это был противотанковый снаряд, который попал в крышу одного из частных домов, новострой в этом микрорайоне", – рассказали в мэрии.

По ее информации, в результате взрыва пострадали трое детей и двое взрослых.

Общественное сообщает, что, по последним данным, пострадавших семь: трое взрослых и четверо детей.

Позже мэр Чернигова Владислав Атрошенко написал в Fаcebook, что пострадавших восемь: четверо детей и четверо взрослых.