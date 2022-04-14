В Лубнах Полтавской области открылась урбанистическая выставка, посвященная борьбе Украины с российскими оккупантами. Видео

Участие в выставке приняли лубенские художники, волонтеры и активисты.

По словам организатора выставки, руководителя компании Evo.House ("Буд-Буд") Сергея Корниенко, которая занимается производством модульных домиков, во время войны обязанность каждого украинца – защитить украинскую землю от "русского мира". Он отметил, что для их компании первоочередной задачей является обеспечение жильем и работой переселенцев, которые вынуждены были покинуть оказавшиеся под обстрелами или в российской оккупации мирные украинские города.

Посетить урбанистическую выставку можно до 30 апреля. Место проведения – производственные помещения компании Evo.House.

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Видео: телестудія Лубни / YouTube

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