ГБР сообщило о подозрении военным, которые привезли и дали детям заряженное оружие на ярмарке в Чернигове

О подозрении сообщили военному, который во время демонстрации оружия позволил ребенку взять в руки снаряженную реактивную противотанковую гранату (РПГ-26) и нажать спусковой крючок, а также его командиру, отдавшему приказ подчиненным привезти оружие на выставку для демонстрации.

Военнослужащие задержаны, им сообщено о подозрении в нарушении правил обращения с оружием, причинившем телесные повреждения нескольким лицам (ч.2 ст. 414 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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Видео: Державне бюро розслідувань / YouTube