ГБР сообщило о подозрении военным, которые привезли и дали детям заряженное оружие на ярмарке в Чернигове

О подозрении сообщили военному, который во время демонстрации оружия позволил ребенку взять в руки снаряженную реактивную противотанковую гранату (РПГ-26) и нажать спусковой крючок, а также его командиру, отдавшему приказ подчиненным привезти оружие на выставку для демонстрации.
Военнослужащие задержаны, им сообщено о подозрении в нарушении правил обращения с оружием, причинившем телесные повреждения нескольким лицам (ч.2 ст. 414 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
3 сентября в историческом центре Чернигова произошел взрыв на выставке боеприпасов. Изначально было известно, что пострадали до восьми человек, в том числе дети. 4 сентября сообщалось о 15.
В горсовете Чернигова заявили в тот же день, что разрешения на выставку боеприпасов не было и о ней городские власти не уведомляли.
Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 414 (нарушение правил обращения с оружием) Уголовного кодекса Украины. По данным ведомства, представители организаторов, демонстрируя гражданам разные образцы оружия и боеприпасов, привели в боевое состояние гранатомет, и он выстрелил.
Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко уточнил, что в Чернигове "сдетонировал" ручной противотанковый гранатомет РПГ.