ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Операция длилась почти семь часов. Врачи рассказали о состоянии детей, пострадавших от взрыва в Чернигове

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
У младшего из пострадавших детей осколочное ранение лица и сложная травма кисти
У младшего из пострадавших детей осколочное ранение лица и сложная травма кисти
Скриншот: suspilne.media

Двухлетний мальчик, сильнее всего пострадавший в результате взрыва на выставке оружия в Чернигове, находится в реанимации. Об этом 4 сентября рассказала и.о. гендиректора детской областной больницы Татьяна Лебедева в комментарии Общественному.

По ее словам, ребенка оперировали почти семь часов, сейчас его пытаются вывести из состояния медикаментозного сна, чтобы продолжить лечение.

"Проведено компьютерно-томографическое исследование мозга. Сегодня, 4 сентября, собрался консилиум из врачей – специалистов хирургического, офтальмологического профиля", – рассказала Лебедева.

По ее словам, всего на выставке пострадали шестеро детей. У двухлетнего, который пострадал сильнее всего, – осколочное ранение лица и сложная травма кисти. Госпитализирован еще один, семилетний, у него диагностировали сотрясение мозга, а также наложили швы на руку.

Четырехлетний и 13-летний мальчики получили акустическую травму – так называемое оглушение. Двух братьев, 10 и 12 лет, уже отпустили домой. У старшего – травма туловища.

Контекст:

3 сентября в историческом центре Чернигова произошел взрыв на выставке боеприпасов. По разным данным, пострадали до восьми человек, среди пострадавших – дети.

В горсовете Чернигова подчеркнули, что разрешения на выставку боеприпасов не было и о ней городские власти не уведомляли. "Предварительно это был противотанковый снаряд, который попал в крышу одного из частных домов, новострой", – рассказали в мэрии.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 414 (нарушение правил обращения с оружием) Уголовного кодекса Украины. По данным ведомства, представители организаторов, демонстрируя гражданам разные образцы оружия и боеприпасов, привели в боевое состояние гранатомет и он выстрелил.

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко уточнил, что в Чернигове "сдетонировал" ручной противотанковый гранатомет РПГ.

Теги: Чернигов, взрыв, выставка, больница, гранатомет, дети, лечение, медики, ранение, операция, реанимация, травмы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Елизавета II встретилась с новым премьер-министром Великобритании. Фото
Елизавета II встретилась с новым премьер-министром Великобритании. Фото
Зеленские отмечают 19 лет совместной жизни. Самые яркие фото президента и первой леди после его инаугурации
Зеленские отмечают 19 лет совместной жизни. Самые яркие фото президента и первой леди после его инаугурации
"Дети – моя тема". Могилевская посетила тренинг для опекунов в летнем лагере Фонда Рината Ахметова
"Дети – моя тема". Могилевская посетила тренинг для опекунов в летнем лагере Фонда Рината Ахметова
Зибров выступит в Киеве с концертом. Часть денег артист передаст в поддержку ВСУ
Зибров выступит в Киеве с концертом. Часть денег артист передаст в поддержку ВСУ
Избавившаяся от алкозависимости 33-летняя мать единственной дочери Владимира Кличко снялась на вечеринке в узком мини-платье
Избавившаяся от алкозависимости 33-летняя мать единственной дочери Владимира Кличко снялась на вечеринке в узком мини-платье
"Я уже рядом. Бум". Тина Кароль снялась с веточкой хлопка
"Я уже рядом. Бум". Тина Кароль снялась с веточкой хлопка
Проживающий за границей Потап показал подарок, который вручил 14-летнему сыну
Проживающий за границей Потап показал подарок, который вручил 14-летнему сыну
Дмитрий Ступка: Сегодня год, как меня нет в Украине. Я многое потерял
Дмитрий Ступка: Сегодня год, как меня нет в Украине. Я многое потерял
"Я вышла замуж за мужчину моей мечты". Юрушева показала свои свадебные фото
"Я вышла замуж за мужчину моей мечты". Юрушева показала свои свадебные фото
Никитюк показала, как выглядит после похода к косметологу, и крупным планом продемонстрировала бюст
Никитюк показала, как выглядит после похода к косметологу, и крупным планом продемонстрировала бюст
64-летняя Мадонна заселфилась без бюстгальтера. Фото
64-летняя Мадонна заселфилась без бюстгальтера. Фото
Лонгория станцевала в купальнике вместе с сыном
Лонгория станцевала в купальнике вместе с сыном
49-летняя Клум в микроплавках оседлала велосипед перед камерой
49-летняя Клум в микроплавках оседлала велосипед перед камерой
Арестович рассказал, в какую зону на теле собеседника смотреть, чтобы "сбить его с толку"
Арестович рассказал, в какую зону на теле собеседника смотреть, чтобы "сбить его с толку"
"Сделано с любовью", "Еще и на подбородке ямочка". Тополя показал подросшего сына, который живет сейчас в США вместе с матерью
"Сделано с любовью", "Еще и на подбородке ямочка". Тополя показал подросшего сына, который живет сейчас в США вместе с матерью
"Роскошно", "Вау! Прекрасная королева". 56-летняя Хайек вышла в свет в "свадебном" платье
"Роскошно", "Вау! Прекрасная королева". 56-летняя Хайек вышла в свет в "свадебном" платье
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Спасибо, что трахаешь мою жену". Dantes высмеял роман Дорофеевой с его другом Кацуриным (323481)
2
"Папины девочки, а мальчик похож на маму", "Какие милые". Ким показал жену, дочерей и сына (233826)
3
"Вы будете прокляты своей страной". Пугачева обратилась к Михалкову, вспомнив его фильм (164887)
4
Мать единственной дочери Владимира Кличко показала себя крупным планом (148609)
5
"Все разведки мира мне платят миллионы, а сегодня, вот х...рня, взяли и раскрыли". Макаревич высмеял внесение его в список "иноагентов" (130743)
6
"Очень красивая жена", "Мужчина, вам крупно повезло". Арестович сделал селфи на заправке со своей третьей женой (106909)
7
Перман о вернувшейся в РФ Пугачевой: Какая смелость и мудрость – молчать за рубежом и высказаться дома (83320)
8
"Медузы чуть не сдохли от восторга". Каминская снялась в бикини в полный рост. Фото (72645)
 
 
 
 