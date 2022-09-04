Операция длилась почти семь часов. Врачи рассказали о состоянии детей, пострадавших от взрыва в Чернигове

По ее словам, ребенка оперировали почти семь часов, сейчас его пытаются вывести из состояния медикаментозного сна, чтобы продолжить лечение.
"Проведено компьютерно-томографическое исследование мозга. Сегодня, 4 сентября, собрался консилиум из врачей – специалистов хирургического, офтальмологического профиля", – рассказала Лебедева.
По ее словам, всего на выставке пострадали шестеро детей. У двухлетнего, который пострадал сильнее всего, – осколочное ранение лица и сложная травма кисти. Госпитализирован еще один, семилетний, у него диагностировали сотрясение мозга, а также наложили швы на руку.
Четырехлетний и 13-летний мальчики получили акустическую травму – так называемое оглушение. Двух братьев, 10 и 12 лет, уже отпустили домой. У старшего – травма туловища.
3 сентября в историческом центре Чернигова произошел взрыв на выставке боеприпасов. По разным данным, пострадали до восьми человек, среди пострадавших – дети.
В горсовете Чернигова подчеркнули, что разрешения на выставку боеприпасов не было и о ней городские власти не уведомляли. "Предварительно это был противотанковый снаряд, который попал в крышу одного из частных домов, новострой", – рассказали в мэрии.
Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 414 (нарушение правил обращения с оружием) Уголовного кодекса Украины. По данным ведомства, представители организаторов, демонстрируя гражданам разные образцы оружия и боеприпасов, привели в боевое состояние гранатомет и он выстрелил.
Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко уточнил, что в Чернигове "сдетонировал" ручной противотанковый гранатомет РПГ.