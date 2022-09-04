Операция длилась почти семь часов. Врачи рассказали о состоянии детей, пострадавших от взрыва в Чернигове

У младшего из пострадавших детей осколочное ранение лица и сложная травма кисти Скриншот: suspilne.media

По ее словам, ребенка оперировали почти семь часов, сейчас его пытаются вывести из состояния медикаментозного сна, чтобы продолжить лечение.

"Проведено компьютерно-томографическое исследование мозга. Сегодня, 4 сентября, собрался консилиум из врачей – специалистов хирургического, офтальмологического профиля", – рассказала Лебедева.

По ее словам, всего на выставке пострадали шестеро детей. У двухлетнего, который пострадал сильнее всего, – осколочное ранение лица и сложная травма кисти. Госпитализирован еще один, семилетний, у него диагностировали сотрясение мозга, а также наложили швы на руку.

Четырехлетний и 13-летний мальчики получили акустическую травму – так называемое оглушение. Двух братьев, 10 и 12 лет, уже отпустили домой. У старшего – травма туловища.