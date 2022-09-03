Зеленский назвал "абсолютно недопустимой" ситуацию в Чернигове, где в результате взрыва пострадали дети

"Имеем сегодня абсолютно недопустимое событие в городе Чернигов. Днем на публичном мероприятии в центре города раздался взрыв, сработал гранатомет. Среди пострадавших – дети. Маленький мальчик сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации. Правоохранители должны как можно быстрее выяснить, почему это произошло, кто принес боевое оружие на это городское мероприятие", – объяснил Зеленский.
Он подчеркнул, что "все виновные должны быть привлечены к ответственности", и заявил, что они будут привлечены.
"И я призываю представителей местных властей по всей стране, всех наших правоохранителей очень внимательно следить, чтобы это больше нигде никогда не повторялось", – сказал Зеленский.
3 сентября в историческом центре Чернигова произошел взрыв на выставке боеприпасов. По разным данным, пострадали до восьми человек, четверо из которых – дети.
В горсовете Чернигова подчеркнули, что разрешения на выставку боеприпасов не было и о ней городские власти не уведомляли. "Предварительно это был противотанковый снаряд, который попал в крышу одного из частных домов, новострой", – рассказали в мэрии.
Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 414 (нарушение правил обращения с оружием) Уголовного кодекса Украины. По данным ведомства, представители организаторов, демонстрируя гражданам разные образцы оружия и боеприпасов, привели в боевое состояние гранатомет и он выстрелил.
Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко уточнил, что в Чернигове "сдетонировал" ручной противотанковый гранатомет РПГ.