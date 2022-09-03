Зеленский назвал "абсолютно недопустимой" ситуацию в Чернигове, где в результате взрыва пострадали дети

"Имеем сегодня абсолютно недопустимое событие в городе Чернигов. Днем на публичном мероприятии в центре города раздался взрыв, сработал гранатомет. Среди пострадавших – дети. Маленький мальчик сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации. Правоохранители должны как можно быстрее выяснить, почему это произошло, кто принес боевое оружие на это городское мероприятие", – объяснил Зеленский.

Он подчеркнул, что "все виновные должны быть привлечены к ответственности", и заявил, что они будут привлечены.

"И я призываю представителей местных властей по всей стране, всех наших правоохранителей очень внимательно следить, чтобы это больше нигде никогда не повторялось", – сказал Зеленский.