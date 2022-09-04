Количество пострадавших в результате взрыва боеприпаса в Чернигове выросло до 15 – ОВА

"Относительно пострадавших могу сказать: сегодня по состоянию на 16.19 обратились за медицинской помощью 15 человек, восемь из них – дети, семь – взрослые. Двое детей находятся в больнице, двое взрослых тоже находятся в больницах", – сказал он.

Общественное, ссылаясь на данные ОВА, пишет, что 4 сентября в больницы обратилось несколько человек (у вещателя информация о 13 пострадавших), получивших травмы. Среди пострадавших – шестеро детей, один из взрослых – военнослужащий.

Также в травматологии находится мама двухлетнего мальчика – самого маленького ребенка, получившего тяжелые ранения в результате взрыва.

По словам Чауса, сейчас Госбюро расследований ведет активное расследование, следователи, в частности, опрашивают свидетелей.

"Мы должны ответить на два главных вопроса. Вопрос первый: каким образом на мирном мероприятии для детей появились военные? И второй в принципе производный от первого: почему у военных было боевое оружие? Сейчас над этим работают следователи. Я не могу сейчас комментировать ход следствия, скажу только, что все эти вопросы на контроле моем личном, как и на контроле высшего руководства страны", – заявил он.

По словам Чауса, присутствие военных и выставка оружия на мероприятии не анонсировались и не согласовывались с властями.

"Было обращение общественной организации о проведении мирного детского мероприятия с детскими игровыми активностями. Никакого сообщения о том, что там будет какая-то выставка военного вооружения, будут военные, не было. Естественно, если бы было сообщение, что там военные, то мы бы вмешались в ситуацию и военные бы в таких мероприятиях участие бы не принимали. На сегодня все стороны этого процесса находятся в контакте с ГБР и, соответственно, ГБР получает всю необходимую информацию", – добавил он, отвечая на вопрос о разрешении на проведение мероприятия.

"ВВС News Україна", ссылаясь на очевидцев, пишет, что мероприятие анонсировалось как благотворительная ярмарка – собирали средства на автомобили для защитников Украины.