ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Количество пострадавших в результате взрыва боеприпаса в Чернигове выросло до 15 – ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Взрыв боеприпаса произошел 3 сентября в историческом центре Чернигова на массовом мероприятии
Взрыв боеприпаса произошел 3 сентября в историческом центре Чернигова на массовом мероприятии
Фото: suspilne.media

Число пострадавших в результате взрыва боеприпаса на массовом мероприятии (там была экспозиция с боеприпасами) увеличилось до 15. Об этом глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщил 4 сентября в эфире национального телемарафона, трансляцию ведет в том числе канал "Рада".

"Относительно пострадавших могу сказать: сегодня по состоянию на 16.19 обратились за медицинской помощью 15 человек, восемь из них – дети, семь – взрослые. Двое детей находятся в больнице, двое взрослых тоже находятся в больницах", – сказал он.

Общественное, ссылаясь на данные ОВА, пишет, что 4 сентября в больницы обратилось несколько человек (у вещателя информация о 13 пострадавших), получивших травмы. Среди пострадавших – шестеро детей, один из взрослых – военнослужащий.

Также в травматологии находится мама двухлетнего мальчика – самого маленького ребенка, получившего тяжелые ранения в результате взрыва.

По словам Чауса, сейчас Госбюро расследований ведет активное расследование, следователи, в частности, опрашивают свидетелей.

"Мы должны ответить на два главных вопроса. Вопрос первый: каким образом на мирном мероприятии для детей появились военные? И второй в принципе производный от первого: почему у военных было боевое оружие? Сейчас над этим работают следователи. Я не могу сейчас комментировать ход следствия, скажу только, что все эти вопросы на контроле моем личном, как и на контроле высшего руководства страны", – заявил он.

По словам Чауса, присутствие военных и выставка оружия на мероприятии не анонсировались и не согласовывались с властями.

"Было обращение общественной организации о проведении мирного детского мероприятия с детскими игровыми активностями. Никакого сообщения о том, что там будет какая-то выставка военного вооружения, будут военные, не было. Естественно, если бы было сообщение, что там военные, то мы бы вмешались в ситуацию и военные бы в таких мероприятиях участие бы не принимали. На сегодня все стороны этого процесса находятся в контакте с ГБР и, соответственно, ГБР получает всю необходимую информацию", – добавил он, отвечая на вопрос о разрешении на проведение мероприятия.

"ВВС News Україна", ссылаясь на очевидцев, пишет, что мероприятие анонсировалось как благотворительная ярмарка – собирали средства на автомобили для защитников Украины.

Контекст:

3 сентября в историческом центре Чернигова произошел взрыв на выставке боеприпасов. Изначально было известно, что пострадали до восьми человек, в том числе дети.

В горсовете Чернигова заявили в тот же день, что разрешения на выставку боеприпасов не было и о ней городские власти не уведомляли.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 414 (нарушение правил обращения с оружием) Уголовного кодекса Украины. По данным ведомства, представители организаторов, демонстрируя гражданам разные образцы оружия и боеприпасов, привели в боевое состояние гранатомет и он выстрелил.

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко уточнил, что в Чернигове "сдетонировал" ручной противотанковый гранатомет РПГ.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Чернигов, боеприпасы, ярмарка, Государственное бюро расследований, пострадавшие, травмы, Вячеслав Чаус, Черниговская ОГА
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Елизавета II встретилась с новым премьер-министром Великобритании. Фото
Елизавета II встретилась с новым премьер-министром Великобритании. Фото
Зеленские отмечают 19 лет совместной жизни. Самые яркие фото президента и первой леди после его инаугурации
Зеленские отмечают 19 лет совместной жизни. Самые яркие фото президента и первой леди после его инаугурации
"Дети – моя тема". Могилевская посетила тренинг для опекунов в летнем лагере Фонда Рината Ахметова
"Дети – моя тема". Могилевская посетила тренинг для опекунов в летнем лагере Фонда Рината Ахметова
Зибров выступит в Киеве с концертом. Часть денег артист передаст в поддержку ВСУ
Зибров выступит в Киеве с концертом. Часть денег артист передаст в поддержку ВСУ
Избавившаяся от алкозависимости 33-летняя мать единственной дочери Владимира Кличко снялась на вечеринке в узком мини-платье
Избавившаяся от алкозависимости 33-летняя мать единственной дочери Владимира Кличко снялась на вечеринке в узком мини-платье
"Я уже рядом. Бум". Тина Кароль снялась с веточкой хлопка
"Я уже рядом. Бум". Тина Кароль снялась с веточкой хлопка
Проживающий за границей Потап показал подарок, который вручил 14-летнему сыну
Проживающий за границей Потап показал подарок, который вручил 14-летнему сыну
Дмитрий Ступка: Сегодня год, как меня нет в Украине. Я многое потерял
Дмитрий Ступка: Сегодня год, как меня нет в Украине. Я многое потерял
"Я вышла замуж за мужчину моей мечты". Юрушева показала свои свадебные фото
"Я вышла замуж за мужчину моей мечты". Юрушева показала свои свадебные фото
Никитюк показала, как выглядит после похода к косметологу, и крупным планом продемонстрировала бюст
Никитюк показала, как выглядит после похода к косметологу, и крупным планом продемонстрировала бюст
64-летняя Мадонна заселфилась без бюстгальтера. Фото
64-летняя Мадонна заселфилась без бюстгальтера. Фото
Лонгория станцевала в купальнике вместе с сыном
Лонгория станцевала в купальнике вместе с сыном
49-летняя Клум в микроплавках оседлала велосипед перед камерой
49-летняя Клум в микроплавках оседлала велосипед перед камерой
Арестович рассказал, в какую зону на теле собеседника смотреть, чтобы "сбить его с толку"
Арестович рассказал, в какую зону на теле собеседника смотреть, чтобы "сбить его с толку"
"Сделано с любовью", "Еще и на подбородке ямочка". Тополя показал подросшего сына, который живет сейчас в США вместе с матерью
"Сделано с любовью", "Еще и на подбородке ямочка". Тополя показал подросшего сына, который живет сейчас в США вместе с матерью
"Роскошно", "Вау! Прекрасная королева". 56-летняя Хайек вышла в свет в "свадебном" платье
"Роскошно", "Вау! Прекрасная королева". 56-летняя Хайек вышла в свет в "свадебном" платье
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Спасибо, что трахаешь мою жену". Dantes высмеял роман Дорофеевой с его другом Кацуриным (323511)
2
"Папины девочки, а мальчик похож на маму", "Какие милые". Ким показал жену, дочерей и сына (233885)
3
"Вы будете прокляты своей страной". Пугачева обратилась к Михалкову, вспомнив его фильм (165106)
4
Мать единственной дочери Владимира Кличко показала себя крупным планом (149070)
5
"Все разведки мира мне платят миллионы, а сегодня, вот х...рня, взяли и раскрыли". Макаревич высмеял внесение его в список "иноагентов" (130751)
6
"Очень красивая жена", "Мужчина, вам крупно повезло". Арестович сделал селфи на заправке со своей третьей женой (107074)
7
Перман о вернувшейся в РФ Пугачевой: Какая смелость и мудрость – молчать за рубежом и высказаться дома (83321)
8
"Медузы чуть не сдохли от восторга". Каминская снялась в бикини в полный рост. Фото (72958)
 
 
 
 