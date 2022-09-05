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ПРОИСШЕСТВИЯ

По делу о взрыве боеприпаса на выставке в Чернигове задержали двух человек – Зеленский

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Инцидент произошел в историческом центре Чернигова
Инцидент произошел в историческом центре Чернигова
Скриншот: Суспільне Чернігів / YouTube

В рамках уголовного производства, открытого после произошедшего 3 сентября взрыва на выставке боеприпасов в Чернигове, задержаны два человека. Об этом в видеообращении по итогам 4 сентября сообщил президент Украины Владимир Зеленский, ролик размещен в YouTube Офиса президента.

"Сегодня получил доклад о том, что по подозрению в совершении уголовного правонарушения были задержаны два человека, которые непосредственно причастны к трагическому инциденту в Чернигове: тот, кто приказал отвезти боевое оружие на публичное городское мероприятие, и тот, кто разрешил ребенку взять оружие в руки", – сказал Зеленский.

Он напомнил, что расследованием занимается Государственное бюро расследований.

"Еще раз предупреждаю всех представителей власти и правоохранительных органов на местах: смотрите, чтобы на публичных мероприятиях не было боевого оружия и других опасных средств. Жизнь людей – это общая ответственность всех, кто должен гарантировать безопасность", – подчеркнул президент.

Контекст:

3 сентября в историческом центре Чернигова произошел взрыв на выставке боеприпасов. Изначально было известно, что пострадали до восьми человек, в том числе дети. 4 сентября сообщалось о 15.

В горсовете Чернигова заявили в тот же день, что разрешения на выставку боеприпасов не было и о ней городские власти не уведомляли.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 414 (нарушение правил обращения с оружием) Уголовного кодекса Украины. По данным ведомства, представители организаторов, демонстрируя гражданам разные образцы оружия и боеприпасов, привели в боевое состояние гранатомет и он выстрелил.

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко уточнил, что в Чернигове "сдетонировал" ручной противотанковый гранатомет РПГ.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Чернигов, оружие, взрыв, выставка, гранатомет, дети, расследование, Владимир Зеленский, Государственное бюро расследований, задержание, президент, подозрение, уголовное производство
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