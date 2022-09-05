По делу о взрыве боеприпаса на выставке в Чернигове задержали двух человек – Зеленский

"Сегодня получил доклад о том, что по подозрению в совершении уголовного правонарушения были задержаны два человека, которые непосредственно причастны к трагическому инциденту в Чернигове: тот, кто приказал отвезти боевое оружие на публичное городское мероприятие, и тот, кто разрешил ребенку взять оружие в руки", – сказал Зеленский.

Он напомнил, что расследованием занимается Государственное бюро расследований.

"Еще раз предупреждаю всех представителей власти и правоохранительных органов на местах: смотрите, чтобы на публичных мероприятиях не было боевого оружия и других опасных средств. Жизнь людей – это общая ответственность всех, кто должен гарантировать безопасность", – подчеркнул президент.