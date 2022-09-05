По делу о взрыве боеприпаса на выставке в Чернигове задержали двух человек – Зеленский

"Сегодня получил доклад о том, что по подозрению в совершении уголовного правонарушения были задержаны два человека, которые непосредственно причастны к трагическому инциденту в Чернигове: тот, кто приказал отвезти боевое оружие на публичное городское мероприятие, и тот, кто разрешил ребенку взять оружие в руки", – сказал Зеленский.
Он напомнил, что расследованием занимается Государственное бюро расследований.
"Еще раз предупреждаю всех представителей власти и правоохранительных органов на местах: смотрите, чтобы на публичных мероприятиях не было боевого оружия и других опасных средств. Жизнь людей – это общая ответственность всех, кто должен гарантировать безопасность", – подчеркнул президент.
3 сентября в историческом центре Чернигова произошел взрыв на выставке боеприпасов. Изначально было известно, что пострадали до восьми человек, в том числе дети. 4 сентября сообщалось о 15.
В горсовете Чернигова заявили в тот же день, что разрешения на выставку боеприпасов не было и о ней городские власти не уведомляли.
Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 414 (нарушение правил обращения с оружием) Уголовного кодекса Украины. По данным ведомства, представители организаторов, демонстрируя гражданам разные образцы оружия и боеприпасов, привели в боевое состояние гранатомет и он выстрелил.
Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко уточнил, что в Чернигове "сдетонировал" ручной противотанковый гранатомет РПГ.