Спецслужбы РФ создали фейковый портал для дискредитации Зеленского и выманивания денег – Офис президента

7 сентября появился такой сайт для немецкой аудитории. Его запуск анонсировался на 30 сентября, сообщили в ОП.

"Об этой интернет-площадке нет никакой информации на официальных ресурсах Офиса президента Украины, никаких заявлений Владимира Зеленского", – говорится в сообщении.

Кроме того, у сайта есть признаки мошеннического ресурса, созданного для присвоения средств под видом фонда помощи Украине. Он напоминает "классическую финансовую пирамиду", отметили в ОПУ.

"Призываем украинцев и международное сообщество не доверять российским фейкам и пользоваться информацией исключительно с официальных страниц президента Украины и Офиса главы государства", – говорится в сообщении.