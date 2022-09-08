Спецслужбы РФ создали фейковый портал для дискредитации Зеленского и выманивания денег – Офис президента

7 сентября появился такой сайт для немецкой аудитории. Его запуск анонсировался на 30 сентября, сообщили в ОП.
"Об этой интернет-площадке нет никакой информации на официальных ресурсах Офиса президента Украины, никаких заявлений Владимира Зеленского", – говорится в сообщении.
Кроме того, у сайта есть признаки мошеннического ресурса, созданного для присвоения средств под видом фонда помощи Украине. Он напоминает "классическую финансовую пирамиду", отметили в ОПУ.
"Призываем украинцев и международное сообщество не доверять российским фейкам и пользоваться информацией исключительно с официальных страниц президента Украины и Офиса главы государства", – говорится в сообщении.
В августе ГУР МО предупредило, что администрация президента РФ готовит информационную акцию, направленную на дискредитацию украинского президента под видом "фонда Зеленского" и начало широкой медийной кампании по его раскрутке в Европе.
21 июля фейковое сообщение о "попадании" в реанимацию Зеленского оккупантам удалось запустить на украинском радио "Мелодия FM". Владелец радиостанции – компания TAVR Media заявила о хакерской атаке и опровергла обнародованное сообщение, пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сказал, что президент выполняет свои обычные обязанности.