Оснований для новой курсовой коррекции сейчас нет – замглавы НБУ

По его словам, резервы выросли прежде всего за счет международной помощи. И сейчас ситуация значительно лучше, чем в начале лета – в июне и июле.
"Оснований для осуществления новой курсовой коррекции сейчас нет. Ситуация на безналичном валютном рынке заметно улучшилась, международные резервы выросли, и мы можем и дальше поддерживать их на достаточном уровне", – сказал он.
Гелетий отметил, что наибольшая доля валютных операций осуществляется в безналичном сегменте, поэтому говорить о том, что временные колебания в наличном сегменте могут стать основанием для курсовой коррекции, было бы "явным преувеличением".
В НБУ ожидают, что по мере спада паники и решения проблемы с дефицитом валюты ситуация на рынке будет улучшаться. Позитивную роль должна сыграть предоставленная гражданам возможность покупать валюту с последующим размещением ее на депозит, рассчитывает регулятор.
Касаясь темы так называемого "карточного туризма", Гелетий сказал, что в июле Нацбанк дополнительно изменил некоторые ограничения, чтобы экономическая основа у такого явления минимизировалась.
"Мы изменили лимит на снятие наличных средств за рубежом с ежемесячного на еженедельный, уменьшили лимит на переводы за границу до 30 тыс. грн в месяц и ввели ежемесячный лимит на расчеты гривневыми картами за рубежом в размере 100 тыс. грн (в эквиваленте). Вместе с тем мы позволили банкам проводить операции по продаже гражданам безналичной валюты под депозит, курс по которым значительно ближе к официальному, чем наличный. Как следствие, объем чистых перечислений в день банками в пользу международных платежных систем в сентябре был на $31 млн меньше, чем в июне", – добавил замглавы НБУ.
24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, НБУ заморозил официальный курс гривны на уровне 29,25 грн за 1$.
21 июля регулятор снизил официальный курс национальной валюты с 29,25 грн за 1$ до 36,57 грн за 1$. В НБУ отметили, что "такой шаг позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей, сблизить курсовые условия для разных групп бизнеса и населения и поддержать устойчивость экономики в условиях войны". Но, как отметил Forbes, после этого розничный курс превысил отметку 40 грн/$.
В Национальном банке Украины прогнозировали, что из-за российского вторжения инфляция в Украине может превысить отметку 20%. При этом глава НБУ Кирилл Шевченко заверял, что "инфляция будет оставаться контролируемой благодаря мерам, предпринимаемым Кабинетом Министров и Нацбанком".
По прогнозам Нацбанка Украины, озвученным 18 мая, падение экономики Украины на 30% в этом году из-за войны – это самый оптимистичный сценарий.
Марченко дал понять, что в последнее время в Украине эмиссия гривны проводится на уровне около 30 млрд грн в месяц.