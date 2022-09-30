Оснований для новой курсовой коррекции сейчас нет – замглавы НБУ

По мере спада паники и решения проблемы с дефицитом валюты ситуация на рынке будет улучшаться – Нацбанк Фото: ЕРА

По его словам, резервы выросли прежде всего за счет международной помощи. И сейчас ситуация значительно лучше, чем в начале лета – в июне и июле.

"Оснований для осуществления новой курсовой коррекции сейчас нет. Ситуация на безналичном валютном рынке заметно улучшилась, международные резервы выросли, и мы можем и дальше поддерживать их на достаточном уровне", – сказал он.

Гелетий отметил, что наибольшая доля валютных операций осуществляется в безналичном сегменте, поэтому говорить о том, что временные колебания в наличном сегменте могут стать основанием для курсовой коррекции, было бы "явным преувеличением".

В НБУ ожидают, что по мере спада паники и решения проблемы с дефицитом валюты ситуация на рынке будет улучшаться. Позитивную роль должна сыграть предоставленная гражданам возможность покупать валюту с последующим размещением ее на депозит, рассчитывает регулятор.

Касаясь темы так называемого "карточного туризма", Гелетий сказал, что в июле Нацбанк дополнительно изменил некоторые ограничения, чтобы экономическая основа у такого явления минимизировалась.

"Мы изменили лимит на снятие наличных средств за рубежом с ежемесячного на еженедельный, уменьшили лимит на переводы за границу до 30 тыс. грн в месяц и ввели ежемесячный лимит на расчеты гривневыми картами за рубежом в размере 100 тыс. грн (в эквиваленте). Вместе с тем мы позволили банкам проводить операции по продаже гражданам безналичной валюты под депозит, курс по которым значительно ближе к официальному, чем наличный. Как следствие, объем чистых перечислений в день банками в пользу международных платежных систем в сентябре был на $31 млн меньше, чем в июне", – добавил замглавы НБУ.