Министр финансов Украины назвал объективным курс 42 грн/$, если "не будет других шоков"

"Курс доллара считается прогнозным. Многое может измениться. Но среднегодовой курс – 42 грн/$ – достаточно объективен, если у нас не будет других шоков", – сказал министр.
Он также ответил на вопрос, при каком сценарии курс гривны может превысить показатель в 50 грн/$.
"Если мы отвоевываем территории, то у нас, наоборот, сценарии позитивные. Негативные – это когда у нас заблокированы порты, мы ничего не можем экспортировать, теряем инфраструктуру и так далее. Если мы постепенно идем к победе, не вижу рисков, что будет существенная девальвация гривны", – объяснил Марченко.
По его словам, Украине понадобятся внешние источники финансирования бюджета.
"Я хочу, чтобы вы поняли: дефицит в таком объеме сложно профинансировать. Это колоссальный труд людей, которые к этому привлечены", – подчеркнул Марченко.
24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, НБУ заморозил официальный курс гривны на уровне 29,25 грн за 1$.
21 июля регулятор снизил официальный курс национальной валюты с 29,25 грн за 1$ до 36,57 грн за 1$. В НБУ отметили, что "такой шаг позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей, сблизить курсовые условия для разных групп бизнеса и населения и поддержать устойчивость экономики в условиях войны". Но, как отметил Forbes, после этого розничный курс превысил отметку 40 грн/$.
В Национальном банке Украины прогнозировали, что из-за российского вторжения инфляция в Украине может превысить отметку 20%. При этом глава НБУ Кирилл Шевченко заверял, что "инфляция будет оставаться контролируемой благодаря мерам, предпринимаемым Кабинетом Министров и Нацбанком".
По прогнозам Нацбанка Украины, озвученным 18 мая, падение экономики Украины на 30% в этом году из-за войны – это самый оптимистичный сценарий.
Марченко дал понять, что в последнее время в Украине эмиссия гривны проводится на уровне около 30 млрд грн в месяц.