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Министр финансов Украины назвал объективным курс 42 грн/$, если "не будет других шоков"

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Последний раз НБУ снизил курс гривны до 36,57 грн/$
Последний раз НБУ снизил курс гривны до 36,57 грн/$
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Среднегодовой курс доллара в районе 42 грн/$, который прогнозируется на 2023 год и который учтен в проекте госбюджета Украины на 2023 год, – объективный. Об этом министр финансов Украины Сергей Марченко заявил Общественному в интервью, которое опубликовано 15 сентября.

"Курс доллара считается прогнозным. Многое может измениться. Но среднегодовой курс – 42 грн/$ – достаточно объективен, если у нас не будет других шоков", – сказал министр.

Он также ответил на вопрос, при каком сценарии курс гривны может превысить показатель в 50 грн/$.

"Если мы отвоевываем территории, то у нас, наоборот, сценарии позитивные. Негативные – это когда у нас заблокированы порты, мы ничего не можем экспортировать, теряем инфраструктуру и так далее. Если мы постепенно идем к победе, не вижу рисков, что будет существенная девальвация гривны", – объяснил Марченко.

По его словам, Украине понадобятся внешние источники финансирования бюджета.

"Я хочу, чтобы вы поняли: дефицит в таком объеме сложно профинансировать. Это колоссальный труд людей, которые к этому привлечены", – подчеркнул Марченко.

Контекст:

24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, НБУ заморозил официальный курс гривны на уровне 29,25 грн за 1$.

21 июля регулятор снизил официальный курс национальной валюты с 29,25 грн за 1$ до 36,57 грн за 1$. В НБУ отметили, что "такой шаг позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей, сблизить курсовые условия для разных групп бизнеса и населения и поддержать устойчивость экономики в условиях войны". Но, как отметил Forbes, после этого розничный курс превысил отметку 40 грн/$.

В Национальном банке Украины прогнозировали, что из-за российского вторжения инфляция в Украине может превысить отметку 20%. При этом глава НБУ Кирилл Шевченко заверял, что "инфляция будет оставаться контролируемой благодаря мерам, предпринимаемым Кабинетом Министров и Нацбанком".

По прогнозам Нацбанка Украины, озвученным 18 мая, падение экономики Украины на 30% в этом году из-за войны – это самый оптимистичный сценарий.

Марченко дал понять, что в последнее время в Украине эмиссия гривны проводится на уровне около 30 млрд грн в месяц.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: инфляция, валюта, гривна, НБУ, доллар, экономика, девальвация, прогноз, финансы, курс доллара, курс гривны, Сергей Марченко
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