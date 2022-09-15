Министр финансов Украины назвал объективным курс 42 грн/$, если "не будет других шоков"

"Курс доллара считается прогнозным. Многое может измениться. Но среднегодовой курс – 42 грн/$ – достаточно объективен, если у нас не будет других шоков", – сказал министр.

Он также ответил на вопрос, при каком сценарии курс гривны может превысить показатель в 50 грн/$.

"Если мы отвоевываем территории, то у нас, наоборот, сценарии позитивные. Негативные – это когда у нас заблокированы порты, мы ничего не можем экспортировать, теряем инфраструктуру и так далее. Если мы постепенно идем к победе, не вижу рисков, что будет существенная девальвация гривны", – объяснил Марченко.

По его словам, Украине понадобятся внешние источники финансирования бюджета.

"Я хочу, чтобы вы поняли: дефицит в таком объеме сложно профинансировать. Это колоссальный труд людей, которые к этому привлечены", – подчеркнул Марченко.