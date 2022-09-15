"В среднем на 30 млрд грн ежемесячно". Марченко ответил на вопрос об эмиссии гривны

Речь об этом зашла после вопроса о коммуникации с Национальным банком Украины "по поводу эмиссии гривны".
"Здесь все просто, потому что международная кредитная грантовая помощь не может направляться на поддержку нашей военной кампании. То есть сектор безопасности и обороны мы должны финансировать из собственных налогов", – сказал министр.
Марченко отметил, что ежемесячная потребность сектора безопасности и обороны – 130 млрд грн, а налоговые поступления в последние месяцы составляли 90 млрд грн.
"То есть мы не покрываем военную потребность за счет налогов. Поэтому единственный способ ее закрытия – внутренние источники заимствований или заимствования у Нацбанка Украины. Других альтернатив не существует, Нацбанк об этом знает, поэтому там понимают, что разницу между потребностями сектора безопасности и обороны и нашими налогами они должны компенсировать или перекрыть. В среднем выходит на 30 млрд грн ежемесячно", – объяснил он.
По его словам, "считается, что это не тот уровень, которым можно повлиять на инфляцию".
В Национальном банке Украины прогнозировали, что из-за российского вторжения инфляция в Украине может превысить отметку 20%. При этом глава НБУ Кирилл Шевченко заверял, что "инфляция будет оставаться контролируемой благодаря мерам, предпринимаемым Кабинетом Министров и Нацбанком".
По прогнозам Нацбанка Украины, озвученным 18 мая, падение экономики Украины на 30% в этом году из-за войны – это самый оптимистичный сценарий.
С 3 июня НБУ повысил учетную ставку с 10% до 25%. Регулятор надеется, что это поможет "защитить гривневые доходы и сбережения граждан, увеличить привлекательность гривневых активов, снизить давление на валютном рынке и увеличить возможности Нацбанка сдерживать инфляционные процессы во время войны".
Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова 17 июня подтвердила информацию, что Нацбанку пришлось печатать дополнительные объемы наличной гривны, назвала включение "печатного станка" крайней мерой, но указала, что этот шаг был оправдан.
6 июля Шевченко заявлял, что эмиссия гривны может привести к инфляции, разрушению доверия к финансовой системе и потере управляемости экономики, и более действенный, но и болезненный вариант – сократить эмиссию, урезать расходы и увеличить налоги.
19 августа в Нацбанке заявили, что будут сокращать объемы печатания денег.