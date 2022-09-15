"В среднем на 30 млрд грн ежемесячно". Марченко ответил на вопрос об эмиссии гривны

Марченко: Сектор безопасности и обороны мы должны финансировать из собственных налогов Фото: mof.gov.ua

Речь об этом зашла после вопроса о коммуникации с Национальным банком Украины "по поводу эмиссии гривны".

"Здесь все просто, потому что международная кредитная грантовая помощь не может направляться на поддержку нашей военной кампании. То есть сектор безопасности и обороны мы должны финансировать из собственных налогов", – сказал министр.

Марченко отметил, что ежемесячная потребность сектора безопасности и обороны – 130 млрд грн, а налоговые поступления в последние месяцы составляли 90 млрд грн.

"То есть мы не покрываем военную потребность за счет налогов. Поэтому единственный способ ее закрытия – внутренние источники заимствований или заимствования у Нацбанка Украины. Других альтернатив не существует, Нацбанк об этом знает, поэтому там понимают, что разницу между потребностями сектора безопасности и обороны и нашими налогами они должны компенсировать или перекрыть. В среднем выходит на 30 млрд грн ежемесячно", – объяснил он.

По его словам, "считается, что это не тот уровень, которым можно повлиять на инфляцию".