Нацбанк Украины объявил, что будет сокращать объемы печатания денег

"Предполагается, что со второго полугодия 2022 года и далее НБУ будет постепенно сокращать печать средств для финансирования расходов бюджета, а правительство будет все больше использовать традиционные источники наполнения бюджета", – сказано в документе.
"Постепенное прекращение печати средств для финансирования части военных расходов" положительно отразится на инфляции, прогнозирует регулятор.
В Нацбанке отметили, что "важной предпосылкой восстановления Украины" должна стать и новая программа финансирования Международного валютного фонда.
Сейчас инфляция в Украине, как и в других странах, из-за печатания там денег в период пандемии COVID-19 "тоже высокая – цены выросли на около 22% в июле 2022 года по сравнению с июлем 2021 года", объяснили в Нацбанке.
24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, НБУ заморозил официальный курс гривны на уровне 29,25 грн за 1$.
В Национальном банке Украины прогнозировали, что из-за российского вторжения инфляция в Украине может превысить отметку 20%. При этом глава НБУ Кирилл Шевченко заверял, что "инфляция будет оставаться контролируемой благодаря мерам, предпринимаемым Кабинетом Министров и Нацбанком".
По прогнозам Нацбанка Украины, озвученным 18 мая, падение экономики Украины на 30% в этом году из-за войны – это самый оптимистичный сценарий.
С 3 июня НБУ повысил учетную ставку с 10% до 25%. Регулятор надеется, что это поможет "защитить гривневые доходы и сбережения граждан, увеличить привлекательность гривневых активов, снизить давление на валютном рынке и увеличить возможности Нацбанка сдерживать инфляционные процессы во время войны".
Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова 17 июня подтвердила информацию, что Нацбанку пришлось печатать дополнительные объемы наличной гривны, назвала включение "печатного станка" крайней мерой, но указала, что этот шаг был оправдан.
6 июля Шевченко заявлял, что эмиссия гривны может привести к инфляции, разрушению доверия к финансовой системе и потере управляемости экономики, и более действенный, но и болезненный вариант – сократить эмиссию, урезать расходы и увеличить налоги.