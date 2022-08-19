ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Нацбанк Украины объявил, что будет сокращать объемы печатания денег

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В НБУ подтверждали, что печатают деньги
В НБУ подтверждали, что печатают деньги
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Во второй половине 2022 года в Украине будут чаще использоваться традиционные источники наполнения бюджета. Об этом говорится в опубликованном 19 августа инфляционном отчете Национального банка Украины за июль.

"Предполагается, что со второго полугодия 2022 года и далее НБУ будет постепенно сокращать печать средств для финансирования расходов бюджета, а правительство будет все больше использовать традиционные источники наполнения бюджета", – сказано в документе.

"Постепенное прекращение печати средств для финансирования части военных расходов" положительно отразится на инфляции, прогнозирует регулятор.

В Нацбанке отметили, что "важной предпосылкой восстановления Украины" должна стать и новая программа финансирования Международного валютного фонда.

Сейчас инфляция в Украине, как и в других странах, из-за печатания там денег в период пандемии COVID-19 "тоже высокая – цены выросли на около 22% в июле 2022 года по сравнению с июлем 2021 года", объяснили в Нацбанке.

Контекст:

24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, НБУ заморозил официальный курс гривны на уровне 29,25 грн за 1$.

В Национальном банке Украины прогнозировали, что из-за российского вторжения инфляция в Украине может превысить отметку 20%. При этом глава НБУ Кирилл Шевченко заверял, что "инфляция будет оставаться контролируемой благодаря мерам, предпринимаемым Кабинетом Министров и Нацбанком".

По прогнозам Нацбанка Украины, озвученным 18 мая, падение экономики Украины на 30% в этом году из-за войны – это самый оптимистичный сценарий.

С 3 июня НБУ повысил учетную ставку с 10% до 25%. Регулятор надеется, что это поможет "защитить гривневые доходы и сбережения граждан, увеличить привлекательность гривневых активов, снизить давление на валютном рынке и увеличить возможности Нацбанка сдерживать инфляционные процессы во время войны".

Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова 17 июня подтвердила информацию, что Нацбанку пришлось печатать дополнительные объемы наличной гривны, назвала включение "печатного станка" крайней мерой, но указала, что этот шаг был оправдан.

6 июля Шевченко заявлял, что эмиссия гривны может привести к инфляции, разрушению доверия к финансовой системе и потере управляемости экономики, и более действенный, но и болезненный вариант – сократить эмиссию, урезать расходы и увеличить налоги.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: инфляция, валюта, гривна, НБУ, экономика, Нацбанк, отчет, финансы, курс гривны, эмиссия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Она закрывает глаза на геноцид украинцев, поддерживает войну". Хореограф Кот заявил, что Денисова стала членом жюри в российском шоу
"Она закрывает глаза на геноцид украинцев, поддерживает войну". Хореограф Кот заявил, что Денисова стала членом жюри в российском шоу
  "На землі, в повітрі і на морі". Пономарев, Тополя, Горбунов и Хома посвятили ВСУ новую песню. Видео
  "На землі, в повітрі і на морі". Пономарев, Тополя, Горбунов и Хома посвятили ВСУ новую песню. Видео
Дочь Кузьмы снялась на фоне достопримечательностей в Вене
Дочь Кузьмы снялась на фоне достопримечательностей в Вене
"Только не спрашивайте, сколько пробежал". Вакарчук накануне концерта устроил пробежку по Праге
"Только не спрашивайте, сколько пробежал". Вакарчук накануне концерта устроил пробежку по Праге
Каменских прогулялась по Киеву в наряде свободного кроя. Фото
Каменских прогулялась по Киеву в наряде свободного кроя. Фото
Spotify посвятил новый плейлист Дню Независимости Украины
Spotify посвятил новый плейлист Дню Независимости Украины
  Дорофеева ответила, есть ли между ней и Кацуриным любовь. Видео
  Дорофеева ответила, есть ли между ней и Кацуриным любовь. Видео
Дочери Поляковой вернулись в Украину
Дочери Поляковой вернулись в Украину
Песню Тины Кароль на скрипке сыграли на улице во Франции. Видео
Песню Тины Кароль на скрипке сыграли на улице во Франции. Видео
57-летняя Евангелиста снялась для Vogue. Ранее она заявила, что ее лицо изуродовали во время операции по откачиваю жира
57-летняя Евангелиста снялась для Vogue. Ранее она заявила, что ее лицо изуродовали во время операции по откачиваю жира
"В воздухе витало предчувствие трагедии". Невестка Ротару рассказала об альбоме своего сына
"В воздухе витало предчувствие трагедии". Невестка Ротару рассказала об альбоме своего сына
Билык на яхте в США выпила игристого вместе с внуком Ступки
Билык на яхте в США выпила игристого вместе с внуком Ступки
"Там, где я должен быть". Фронтмен Gogol Bordello приехал в Украину. Фото
"Там, где я должен быть". Фронтмен Gogol Bordello приехал в Украину. Фото
Куриные бедра в медово-чесночном соусе. Рецепт от Хименеса-Браво
Куриные бедра в медово-чесночном соусе. Рецепт от Хименеса-Браво
Осадчая рассказала, как рожала младшего сына, а Горбунов поделился его достижениями за первый год жизни
Осадчая рассказала, как рожала младшего сына, а Горбунов поделился его достижениями за первый год жизни
Сын звезды "Однажды под Полтавой" Саливанчук повторил знаменитое фото Эйнштейна
Сын звезды "Однажды под Полтавой" Саливанчук повторил знаменитое фото Эйнштейна
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
48-летняя жена Виталия Кличко после его заявления о разводе озвучила причину этого решения (520936)
2
Никитюк снялась в полный рост в светло-розовом "тесном" бикини, подчеркивающем рельеф груди. Фото (162214)
3
"За флагом видно животик", "Настя беременна". В сети обсуждают свежее фото Каменских, сделанное в Украине (98900)
4
"Обвинили меня, хотя мне было не до траха". Арестович рассказал о скандале на корпоративе "пафосной фирмы" из-за "грязных приставаний" (94823)
5
"Предложили уборщицей. Сказала, что не могу". Тоня Матвиенко заявила, что в Великобритании зарегистрировалась в центре занятости (90736)
6
"Отказалась от осуждения российского террора". СТБ накануне премьеры нового шоу сделал заявление о судье этого проекта Татьяне Денисовой (81371)
7
Гордон показал, откуда произошел символ российских оккупантов "Z" (64402)
8
"Ты можешь донатить, но подонок скажет, что ты делаешь это ради самопиара". Дочь Филатова резко высказалась в адрес хейтеров (54964)
 
 
 
 