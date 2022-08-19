Нацбанк Украины объявил, что будет сокращать объемы печатания денег

"Предполагается, что со второго полугодия 2022 года и далее НБУ будет постепенно сокращать печать средств для финансирования расходов бюджета, а правительство будет все больше использовать традиционные источники наполнения бюджета", – сказано в документе.

"Постепенное прекращение печати средств для финансирования части военных расходов" положительно отразится на инфляции, прогнозирует регулятор.

В Нацбанке отметили, что "важной предпосылкой восстановления Украины" должна стать и новая программа финансирования Международного валютного фонда.

Сейчас инфляция в Украине, как и в других странах, из-за печатания там денег в период пандемии COVID-19 "тоже высокая – цены выросли на около 22% в июле 2022 года по сравнению с июлем 2021 года", объяснили в Нацбанке.