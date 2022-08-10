НБУ объявил банк "Січ" неплатежеспособным

В банке заявили, что 5 августа полностью досрочно погасили кредит рефинансирования, полученный от НБУ Фото: finbalance.com.ua

Решение было принято правлением НБУ из-за невыполнения банком обязательств перед Нацбанком по кредитам рефинансирования за неимением средств.

Как пояснил регулятор. банк не уплатил проценты за пользование кредитами рефинансирования за июль 2022 года, нарушив договор. После этого Нацбанк потребовал полностью досрочно погасить задолженность по кредитам рефинансирования. Наблюдательный совет и правление банка 4 августа заявили, что не могут это сделать из-за недостаточности средств.

"Учитывая это, Национальный банк 5 августа был вынужден удовлетворить свои требования за счет находившихся в залоге ценных бумаг", – говорится в сообщении.

В НБУ отметили, что, согласно ст. 76 закона "О банках и банковской деятельности", невыполнение обязательств перед кредитором из-за отсутствия ликвидности является основанием для отнесения банка к категории неплатежеспособных.

"Кроме того, деятельность АО "Банк Січ" характеризовалась некачественной системой корпоративного управления, неэффективной бизнес-моделью, осуществлением рисковых операций, что подтверждается убыточной деятельностью и негативной динамикой нормативов капитала финучреждения", – добавили в Нацбанке.

В НБУ подчеркнули, что признание банка неплатежеспособным не влияет на стабильность банковского сектора Украины. Доля банка "Січ" на 1 августа 2022 года составила всего 0,3% от чистых активов платежеспособных банков.

В Нацбанке пообещали, что каждый вкладчик этого банка получит от Фонда гарантирования вкладов физических лиц возмещение в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня, предшествующий дню начала процедуры вывода банка с рынка. Исключение составляют случаи, предусмотренные ч. 4 ст. 26 закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

На 1 июля 2022 года возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам составляет 1229,7 млн грн.

Еще утром 9 августа пресс-служба банка заявляла, что в интернете наблюдается "информационная атака на банк", включающая публикации об отзыве банковской лицензии в связи с нарушением финансовых показателей банком и признании банка неплатежеспособным.

"Ликвидность банка остается достаточной для обеспечения выполнения обязательств перед клиентами и другими кредиторами. По состоянию на 1 августа активы банка составляли 6548 млн грн... Фактические значения нормативов ликвидности существенно превышают минимальные нормативные значения", – заявили в банке.

Пресс-служба также подчеркнула, что 5 августа банк осуществил досрочное полное погашение кредита рефинансирования в сумме 3,150 млрд грн, полученного от Национального банка Украины.