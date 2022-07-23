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Атакуют все банки. Информационные вбросы инспирированы со стороны России – Ассоциация украинских банков

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Андрей Дубас: Начало волны мы стали видеть до широкомасштабной агрессии РФ еще в январе. И она не остановилась после 24 февраля
Андрей Дубас: Начало волны мы стали видеть до широкомасштабной агрессии РФ еще в январе. И она не остановилась после 24 февраля
Фото: delo.ua

Украинские банки еще с января подвергаются информационным атакам со стороны России, которая заинтересована в панике на рынке финансовых услуг Украины. Об этом в комментарии изданию Delo.ua рассказал председатель Ассоциации украинских банков (АУБ) Андрей Дубас.

"Национальный банк Украины, Ассоциация украинских банков и сами банки сработали в условиях военной агрессии молниеносно, и банковская система устояла. Сейчас банковская система высоколиквидна и готова к вызовам, – подчеркнул глава АУБ. – Начало волны мы стали видеть до широкомасштабной агрессии РФ еще в январе. И она не остановилась после 24 февраля. Отмечу, что атакуют все банки. И крупные, и не очень, и с государственным капиталом, и частные с отечественными акционерами, и с зарубежными собственниками. Бесспорно, эти информационные вбросы инспирированы со стороны государства-агрессора".

Дубас отметил, что в случае с крупными банками агрессор пытался напугать клиентов изменением условий обслуживания или раздувал небольшие технические проблемы.

"Причем пытались предоставить информацию в апокалиптическом тоне. Когда атаковали относительно небольшие учреждения – затрагивали вопросы акционеров. Причем фейки, вбрасываемые в информационное пространство, были часто старыми и давно опровергнутыми.  Я призываю каждого гражданина фильтровать информацию, исходящую из непроверенных источников. Все эти списки якобы несостоятельных банков, возникающих там и здесь у анонимных источников – фейк. Напомню, что в июне заместитель главы НБУ Ярослав Матузко сообщил, что ни один украинский банк не имеет статуса проблемного", – добавил руководитель АУБ.

В июне председатель правления "Альянс Банка" Юлия Фролова заявляла в комментарии Delo.uа, что о банке распространяли фейковую информацию. Она призвала доверять только официальным данным, в том числе – сведениям о текущем состоянии банковского сектора в отчете Национального банка Украины о финансовой стабильности, который публикуется на сайте НБУ. Фролова также призвала соблюдать информационную гигиену, особенно когда речь идет о финансовых вопросах, и не играть на руку агрессору.

Теги: Россия, Украина, НБУ, банки, банковская система, фейк, финансы, Ярослав Матузка
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