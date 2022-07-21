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В "Альянс Банке" заявили, что готовы кредитовать предпринимателей без залога и дистанционно

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Юлия Фролова: Весной для проведения посевной кампании "Альянс Банк" уже выдал 355 млн грн
Юлия Фролова: Весной для проведения посевной кампании "Альянс Банк" уже выдал 355 млн грн
Фото: finclub.net

"Альянс Банк" предлагает финансирование агробизнеса по программе Европейского инвестиционного банка, так как считает приоритетной в 2022 году поддержку аграриев. Об этом сообщила председатель правления банка Юлия Фролова в интервью банковскому порталу Financial club.

По ее словам, в условиях войны все клиенты банка могут получить кредит на развитие своего дела без залога, подписав договор дистанционно.

"Весной для проведения посевной кампании "Альянс Банк" уже выдал 355 млн грн", – сообщила глава правления.

Она подчеркнула, что для клиентов, которые перенесли бизнес в западные регионы, "Альянс Банк" до конца 2022 года откроет четыре новых отделения в Ивано-Франковске, Ровно, Луцке и Тернополе. 

"Альянс Банк" продолжил активное сотрудничество с IFC в рамках Глобальной программы торгового финансирования – Global Trade Finance Program (GTFP). Линия торгового финансирования позволит банку оказывать клиентам необходимую поддержку при проведении внешнеэкономических операций. Спрос на банковские продукты также меняется в реалиях военного положения. Если в первые недели клиентов интересовали только расчеты за товары и услуги, то сегодня уже есть первые признаки возобновления бизнес-активности и спрос на долгосрочное финансирование бизнеса", – сообщила Фролова.

С февраля по апрель кредитными каникулами воспользовались почти 60% клиентов банка, в основном это были клиенты микробизнеса, отметила она. Больше половины клиентов возвращаются к погашению кредитов по новому графику, а для тех, кто не смог адаптировать свой бизнес к новым реалиям, банк готов пролонгировать кредитные каникулы.

"Сегодня мы считаем самым важным поддерживать клиентов для дальнейшего развития украинской экономики. Готовы обеспечить кредитование предпринимателей с учетом всех рисков. Акционеры банка поддерживают наши решения, а коммуникация, прежде всего, направлена на реализацию стратегии развития в военных условиях", – заявила глава правления.

Теги: банки, экономика, сельское хозяйство, бизнес, кредиты, предприниматели, финансы, финансирование
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