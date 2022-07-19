ЕС хочет разморозить средства российских банков для торговли продовольствием – Reuters

Как отмечает агентство, этот шаг был сделан на фоне критики со стороны африканских лидеров по поводу негативного влияния санкций на торговлю, которые, возможно, усугубили дефицит, вызванный главным образом вторжением России в Украину и блокадой ею портов в Черном море.
Согласно поправкам, которые должны принять завтра, страны ЕС смогут разморозить ранее заблокированные экономические ресурсы, принадлежащие крупнейшим российским кредиторам – ВТБ, "Совкомбанку", "Новикомбанку", "Банку Открытие", ВЭБ, "Промсвязьбанку" и "Банку России".
Также завтра ЕС планирует ввести санкции против "Сбербанка", заморозив его активы, за исключением ресурсов, необходимых для торговли продуктами питания, сообщил Reuters представитель ЕС.
В проекте документа говорится, что деньги могут быть высвобождены "после того, как будет установлено, что такие средства или экономические ресурсы необходимы для закупки, импорта или транспортировки сельскохозяйственной и пищевой продукции, включая пшеницу и удобрения".
ЕС также планирует облегчить экспорт продуктов питания из российских портов, которые трейдеры прекратили обслуживать после санкций ЕС, несмотря на меры, прямо исключающие экспорт продуктов питания, сказал чиновник.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, ЕС ввел против РФ шесть пакетов санкций, в том числе персональные санкции против бизнесменов, членов семей олигархов и кремлевских чиновников, поэтапный отказ от российской нефти, отключение от системы SWIFT некоторых российских банков.
Ограничения коснулись почти 1200 физических и 98 юридических лиц, а также значительного числа секторов российской экономики. Эффективность санкций повышается за счет того, что еще более 40 стран приняли такие же или аналогичные меры.
Сейчас обсуждается седьмой пакет санкций. Украина ранее выражала желание, чтобы в этом пакете были эмбарго на золото и полное отключение российских банков от SWIFT, сообщал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.