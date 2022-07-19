ЕС хочет разморозить средства российских банков для торговли продовольствием – Reuters

Как отмечает агентство, этот шаг был сделан на фоне критики со стороны африканских лидеров по поводу негативного влияния санкций на торговлю, которые, возможно, усугубили дефицит, вызванный главным образом вторжением России в Украину и блокадой ею портов в Черном море.

Согласно поправкам, которые должны принять завтра, страны ЕС смогут разморозить ранее заблокированные экономические ресурсы, принадлежащие крупнейшим российским кредиторам – ВТБ, "Совкомбанку", "Новикомбанку", "Банку Открытие", ВЭБ, "Промсвязьбанку" и "Банку России".

Также завтра ЕС планирует ввести санкции против "Сбербанка", заморозив его активы, за исключением ресурсов, необходимых для торговли продуктами питания, сообщил Reuters представитель ЕС.

В проекте документа говорится, что деньги могут быть высвобождены "после того, как будет установлено, что такие средства или экономические ресурсы необходимы для закупки, импорта или транспортировки сельскохозяйственной и пищевой продукции, включая пшеницу и удобрения".

ЕС также планирует облегчить экспорт продуктов питания из российских портов, которые трейдеры прекратили обслуживать после санкций ЕС, несмотря на меры, прямо исключающие экспорт продуктов питания, сказал чиновник.