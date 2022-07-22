Почему НБУ девальвировал гривну и какие это будет иметь последствия. Пояснения экспертов

Николайчук заверяет, что новый официальный курс придаст устойчивость украинской экономике в условиях неопределенности. Для обычных людей последствия зависят от того, в каком виде они получают доходы, какие товары покупают, говорит замглавы НБУ.
"Для тех граждан, которые получают доходы в гривне, стоимость жизни несколько вырастет из-за определенного переноса коррекции обменного курса на цены, на инфляцию, хотя, по нашим оценкам, этот перенос не будет значительным", – признал он.
В то же время Николайчук указал, что сейчас на инфляцию в Украине гораздо большее воздействие оказывает "эффект войны", который влияет и на предложение товаров, и на логистические расходы, и на стоимость товаров на мировых товарных рынках.
Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса в Facebook прогнозирует, что главным негативным последствием решения НБУ станет как раз инфляция. По его оценке, продукция из-за границы (например, бензин), в последнее время завозилась в Украину по курсу 29,5 за 1$.
"Сейчас он (бензин. – "ГОРДОН") должен подорожать. Что будет оказывать эффект на все цены", – считает Фурса.
Он полагает, что НБУ пришлось действовать в ситуации, когда нет хорошего решения – "есть только плохое и очень плохое, и так будет до конца войны". Поддержка фиксированного курса быстро "съедала" резервы, в том числе из-за большого дефицита бюджета и торгового дефицита, говорит эксперт.
"Сейчас резкое увеличение курса должно повлиять на импорт, ограничив его, и это должно помочь валютной стабильности. В то же время экспортеры получают стимул заводить деньги в страну, продавать здесь большую часть валютной выручки", – говорит он.
Кроме того, за счет девальвации сумма западной помощи в гривневом эквиваленте будет больше, что должно уменьшить давление на бюджет страны, добавил эксперт.
"Почему курс заморожен, а не отпущен? Ответ один – война. Слишком много неопределенности и слишком тонкая психологическая ситуация, чтобы отпускать курс в свободное плавание", – резюмировал Фурса.
Экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, почетный президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов также считает, что НБУ был вынужден привести официальный курс к уровню рыночного.
"Рыночный курс менялся из-за эмиссии. Если эмиссия продолжится в больших объемах, это будет не последняя девальвация в последующие месяцы", – предупреждает он.
По мнению Милованова, чтобы уменьшить потребности в эмиссии, нужно уменьшить неприоритетные расходы бюджета Украины, увеличив поступления "от наших иностранных партнеров и друзей".
"В целом нас ждут сложные времена в экономике. Готовьтесь. Украинская экономика показала себя удивительно стойкой во время войны, особенно в начале. Однако у стойкости есть запас, и он не бесконечен", – прогнозирует он.
Вместе с тем эксперт отмечает, что при правильной экономической политике правительства и НБУ и при поддержке международного сообщества "экономическая ситуация может быть приемлемой".
Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн сначала заявил в Facebook, что повышение официального курса поднимет цены на все виды топлива. Однако позднее изменил свое мнение и дал прогноз, что текущие цены на заправках "имеют все шансы удержаться без повышения".
"Этому будет способствовать и снижение мировых цен на нефть и нефтепродукты, которое наблюдается в июле", – поясняет специалист.
Финансовый аналитик Евгений Дубогрыз отреагировал на решение НБУ позитивно, написав, что "Нацбанк – снова молодцы и правильно в этот раз сделали". Он считает, что однократное резкое изменение курса лучше, чем его постепенный рост, который создал бы "плохие ожидания".
"Как и в случае с повышением ключевой ставки в начале июня, Нацбанк просто признал реальность такой, какая она есть", – отметил эксперт.
По мнению Дубогрыза, если не произойдет ничего "супернеожиданного", до конца года регулятору не потребуется менять официальный курс, поскольку "курс на уровне 37" включает в себя все отрицательные ожидания по удорожанию доллара.
Эксперт Виктория Страхова также поддерживает решение регулятора и отмечает, что "решение назрело и перезрело".
"Почему "назрело и перезрело"? Потому что нам поступает помощь в иностранной валюте, которую нужно конвертировать. Выплаты по внешним долгам отсрочиваются. Также начинается экспорт. Это я еще не пишу подробно об ИТ-секторе", – перечислила она.
Страхова понимает, что возможно негативное влияние нового курса на цены на горючее и топливо (в том числе природный газ), также он плохо отразится на ситуации в "оборонке" – но в этих случаях, пишет она, придется искать "дополнительные решения".
24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, НБУ заморозил официальный курс гривны на уровне 29,25 грн за 1$.
В Нацбанке прогнозировали, что из-за российского вторжения инфляция в Украине может превысить отметку 20%. При этом глава НБУ Кирилл Шевченко заверил, что "инфляция будет оставаться контролируемой благодаря мерам, предпринимаемым Кабинетом Министров и Нацбанком".
По прогнозам Нацбанка Украины, озвученным 18 мая, падение экономики Украины на 30% в этом году из-за войны – это самый оптимистичный сценарий.
С 3 июня НБУ повысил учетную ставку с 10% до 25%. Регулятор надеется, что это поможет "защитить гривневые доходы и сбережения граждан, увеличить привлекательность гривневых активов, снизить давление на валютном рынке и увеличить возможности Нацбанка сдерживать инфляционные процессы во время войны".
Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова 17 июня подтвердила информацию, что Нацбанку пришлось печатать дополнительные объемы наличной гривны, назвала включение "печатного станка" крайней мерой, но указала, что этот шаг был оправдан.
6 июля глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что дальше без ограничений печатать деньги – не выход, нужно искать другие способы поддержки экономики.