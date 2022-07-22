Почему НБУ девальвировал гривну и какие это будет иметь последствия. Пояснения экспертов

Николайчук заверяет, что новый официальный курс придаст устойчивость украинской экономике в условиях неопределенности. Для обычных людей последствия зависят от того, в каком виде они получают доходы, какие товары покупают, говорит замглавы НБУ.

"Для тех граждан, которые получают доходы в гривне, стоимость жизни несколько вырастет из-за определенного переноса коррекции обменного курса на цены, на инфляцию, хотя, по нашим оценкам, этот перенос не будет значительным", – признал он.

В то же время Николайчук указал, что сейчас на инфляцию в Украине гораздо большее воздействие оказывает "эффект войны", который влияет и на предложение товаров, и на логистические расходы, и на стоимость товаров на мировых товарных рынках.

Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса в Facebook прогнозирует, что главным негативным последствием решения НБУ станет как раз инфляция. По его оценке, продукция из-за границы (например, бензин), в последнее время завозилась в Украину по курсу 29,5 за 1$.

"Сейчас он (бензин. – "ГОРДОН") должен подорожать. Что будет оказывать эффект на все цены", – считает Фурса.

Он полагает, что НБУ пришлось действовать в ситуации, когда нет хорошего решения – "есть только плохое и очень плохое, и так будет до конца войны". Поддержка фиксированного курса быстро "съедала" резервы, в том числе из-за большого дефицита бюджета и торгового дефицита, говорит эксперт.

"Сейчас резкое увеличение курса должно повлиять на импорт, ограничив его, и это должно помочь валютной стабильности. В то же время экспортеры получают стимул заводить деньги в страну, продавать здесь большую часть валютной выручки", – говорит он.

Кроме того, за счет девальвации сумма западной помощи в гривневом эквиваленте будет больше, что должно уменьшить давление на бюджет страны, добавил эксперт.

"Почему курс заморожен, а не отпущен? Ответ один – война. Слишком много неопределенности и слишком тонкая психологическая ситуация, чтобы отпускать курс в свободное плавание", – резюмировал Фурса.

Экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, почетный президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов также считает, что НБУ был вынужден привести официальный курс к уровню рыночного.

"Рыночный курс менялся из-за эмиссии. Если эмиссия продолжится в больших объемах, это будет не последняя девальвация в последующие месяцы", – предупреждает он.

По мнению Милованова, чтобы уменьшить потребности в эмиссии, нужно уменьшить неприоритетные расходы бюджета Украины, увеличив поступления "от наших иностранных партнеров и друзей".

"В целом нас ждут сложные времена в экономике. Готовьтесь. Украинская экономика показала себя удивительно стойкой во время войны, особенно в начале. Однако у стойкости есть запас, и он не бесконечен", – прогнозирует он.

Вместе с тем эксперт отмечает, что при правильной экономической политике правительства и НБУ и при поддержке международного сообщества "экономическая ситуация может быть приемлемой".

Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн сначала заявил в Facebook, что повышение официального курса поднимет цены на все виды топлива. Однако позднее изменил свое мнение и дал прогноз, что текущие цены на заправках "имеют все шансы удержаться без повышения".

"Этому будет способствовать и снижение мировых цен на нефть и нефтепродукты, которое наблюдается в июле", – поясняет специалист.

Финансовый аналитик Евгений Дубогрыз отреагировал на решение НБУ позитивно, написав, что "Нацбанк – снова молодцы и правильно в этот раз сделали". Он считает, что однократное резкое изменение курса лучше, чем его постепенный рост, который создал бы "плохие ожидания".

"Как и в случае с повышением ключевой ставки в начале июня, Нацбанк просто признал реальность такой, какая она есть", – отметил эксперт.

По мнению Дубогрыза, если не произойдет ничего "супернеожиданного", до конца года регулятору не потребуется менять официальный курс, поскольку "курс на уровне 37" включает в себя все отрицательные ожидания по удорожанию доллара.

Эксперт Виктория Страхова также поддерживает решение регулятора и отмечает, что "решение назрело и перезрело".

"Почему "назрело и перезрело"? Потому что нам поступает помощь в иностранной валюте, которую нужно конвертировать. Выплаты по внешним долгам отсрочиваются. Также начинается экспорт. Это я еще не пишу подробно об ИТ-секторе", – перечислила она.

Страхова понимает, что возможно негативное влияние нового курса на цены на горючее и топливо (в том числе природный газ), также он плохо отразится на ситуации в "оборонке" – но в этих случаях, пишет она, придется искать "дополнительные решения".