НБУ забрал лицензию у "Мегабанка" и ликвидировал его

В НБУ отметили, что приняли такое решение после того, кака фонд не смог привлечь инвестора на открытом конкурсе.

Регулятор прекратил работу "Мегабанка" 2 июня из-за неплатежеспособности. Через неделю ФГВФЛ установил над ним контроль, несмотря на сопротивление со стороны руководителей банка, об этом сообщалось на сайте организации.

Фонд объявил конкурс для поиска инвестора, который принял бы активы и обязательства "Мегабанка", но на него не поступило ни одного предложения от потенциальных владельцев, информировал ФГВФЛ.

В сообщении НБУ уточняется, что все вкладчики получат из средств фонда 100% суммы своих вкладов, включая проценты, начисленные по состоянию на 3 июня. Выплаты начаты уже 21 июня, информирует пресс-служба банка.