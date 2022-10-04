С 24 февраля золотовалютные резервы Украины сократились на $3 млрд – совет НБУ

Он напомнил, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину НБУ ввел фиксированный курс гривны к иностранным валютам.

"Мы понимаем, что фиксированный курс имеет свою цену. Поэтому с начала войны по состоянию на конец сентября чистая продажа Нацбанком валюти из резервов составила $14 млрд и €1 млрд. В то же время резервы Нацбанка Украины сократились только на $3 млрд – c $28 млрд до $25 млрд. Причины давления на валютном рынке, которые мы наблюдаем сегодня, – это в первую очередь психологический фактор (мы видели, как рынок отреагировал на мобилизацию в РФ и очередные попытки аннексии от РФ). Ну и перед этим гривна немного ослабевала – там возникал логистический фактор – не было в достаточном количестве наличной валюты", – сказал Фурман.