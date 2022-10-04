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С 24 февраля золотовалютные резервы Украины сократились на $3 млрд – совет НБУ

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В НБУ рассказали о динамике золотовалютных резервов Украины
В НБУ рассказали о динамике золотовалютных резервов Украины
Фото: depositphotos.com

С 24 февраля на конец сентября золотовалютные резервы Украины сократились с $28 млрд до $25 млрд. Об этом заявил заместитель председателя Совета НБУ Василий Фурман на брифинге 4 октября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он напомнил, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину НБУ ввел фиксированный курс гривны к иностранным валютам.

"Мы понимаем, что фиксированный курс имеет свою цену. Поэтому с начала войны по состоянию на конец сентября чистая продажа Нацбанком валюти из резервов составила $14 млрд и €1 млрд. В то же время резервы Нацбанка Украины сократились только на $3 млрд – c $28 млрд до $25 млрд. Причины давления на валютном рынке, которые мы наблюдаем сегодня, – это в первую очередь психологический фактор (мы видели, как рынок отреагировал на мобилизацию в РФ и очередные попытки аннексии от РФ). Ну и перед этим гривна немного ослабевала – там возникал логистический фактор – не было в достаточном количестве наличной валюты", – сказал Фурман.

Контекст:

В 2021 году международные резервы Украины выросли на $1,8 млрд и составляли $30,9 млрд, сообщали в НБУ.

По состоянию на 1 августа этого года международные резервы Украины составляли $22,385 млрд, на 1 сентября – $25,4 млрд.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: НБУ, Нацбанк, золотовалютные резервы, Василий Фурман
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