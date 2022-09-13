"Мы на хорошем этапе переговоров". Малюська заявил, что у Украины есть устное согласие стран Запада на передачу замороженных резервов РФ

Украина "ломает через колено" западных юристов, чтобы доказать, что получение репараций от РФ активами, замороженными в третьих странах, – оптимальный путь, заявил Малюська Фото: Denis Malyuska / Facebook

Об этом он сказал 12 сентября в эфире национального телемарафона, фрагмент видео опубликовал "24 канал".

"Мы уже находимся на хорошем этапе переговоров. Предварительная договоренность, понимание наших партнеров, что средства золотовалютных резервов нужно передавать Украине, – она есть. С какой бы страной мы ни разговаривали, политическое согласие есть – только дайте юридические механизмы, как это сделать", – сказал министр.

По словам министра, такой механизм разрабатывается. Предполагается, что он будет предусматривать заключение открытого для подписания международного договора, который будет снимать суверенный иммунитет с активов РФ и передавать их Украине.

Малюська сказал, что подписание договора "в идеальном мире могло бы быть зимой", но пока Украина вынуждена "ломать через колено" западных юристов и убеждать их, что предложенный путь получения репараций оптимален для всех.

Несмотря на это, Малюська убежден, что Украина рано или поздно сможет получить эти деньги.

"Такого зверя в Европе еще не было. Они не понимали и не понимают, как с ним работать. Это новое, а новое для консервативной Европы и еще более консервативных юристов Европы – это сложный шаг вперед. Но наши западные партнеры и так сделали многое такое, чего от себя не ожидали", – сказал министр.

Он отметил, что на взыскании резервов российского Центробанка Украина останавливаться не собирается.

"Первый этап – это суверенные активы, около $300 млрд. Второй этап – гораздо более сложный, это изъятие других активов, например, государственных компаний или российских олигархов. Последний этап – это судебная волокита, это годы", – сказал он.