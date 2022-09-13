"Мы на хорошем этапе переговоров". Малюська заявил, что у Украины есть устное согласие стран Запада на передачу замороженных резервов РФ

Об этом он сказал 12 сентября в эфире национального телемарафона, фрагмент видео опубликовал "24 канал".
"Мы уже находимся на хорошем этапе переговоров. Предварительная договоренность, понимание наших партнеров, что средства золотовалютных резервов нужно передавать Украине, – она есть. С какой бы страной мы ни разговаривали, политическое согласие есть – только дайте юридические механизмы, как это сделать", – сказал министр.
По словам министра, такой механизм разрабатывается. Предполагается, что он будет предусматривать заключение открытого для подписания международного договора, который будет снимать суверенный иммунитет с активов РФ и передавать их Украине.
Малюська сказал, что подписание договора "в идеальном мире могло бы быть зимой", но пока Украина вынуждена "ломать через колено" западных юристов и убеждать их, что предложенный путь получения репараций оптимален для всех.
Несмотря на это, Малюська убежден, что Украина рано или поздно сможет получить эти деньги.
"Такого зверя в Европе еще не было. Они не понимали и не понимают, как с ним работать. Это новое, а новое для консервативной Европы и еще более консервативных юристов Европы – это сложный шаг вперед. Но наши западные партнеры и так сделали многое такое, чего от себя не ожидали", – сказал министр.
Он отметил, что на взыскании резервов российского Центробанка Украина останавливаться не собирается.
"Первый этап – это суверенные активы, около $300 млрд. Второй этап – гораздо более сложный, это изъятие других активов, например, государственных компаний или российских олигархов. Последний этап – это судебная волокита, это годы", – сказал он.
Восстанавливать Украину, потерпевшую колоссальные разрушения в результате военной агрессии РФ, власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр.
В ответ на полномасштабное нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. В частности, США и ЕС наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы.
По информации министра финансов РФ Антона Силуанова, Россия "не может использовать" $300 млрд своих резервов. Советник президента Украины Олег Устенко 15 марта сообщил, что "эти средства уже зарезервированы для нас, плюс туда будут поступать деньги от продажи арестованного имущества российской так называемой элиты".
5 мая глава Европейского совета Шарль Мишель подтвердил, что ЕС работает над юридической процедурой конфискации российских активов. "На мой взгляд, это вопрос справедливости – не только заморозить активы, но и конфисковать их, чтобы сделать эти деньги доступными для восстановления Украины", – подчеркнул Мишель. Аналогичную процедуру готовит Канада.
Генеральный прокурор США Меррик Гарланд 26 апреля заявил, что министерство юстиции страны поддержит усилия по передаче арестованных активов РФ Украине. Однако министр финансов США в мае заявила, что Штаты не могут законно арестовать заблокированные активы Центробанка РФ.
В июле Малюська говорил, что имплементировать механизм передачи российских активов – "если бы в один прекрасный момент произошло чудо и все сказали: "Мы согласны с таким механизмом и с каждой запятой в этом механизме" – можно было бы примерно за полгода. Но к этому этапу еще не пришли. "Сумма на кону колоссальная. На кону колоссальные последствия", – отмечал министр.