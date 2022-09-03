Подоляк: Сроки завершения войны определит только Украина. Как и объем репараций от РФ

"Российские чиновники постоянно повторяют странную мантру: "СВО будет завершена в сроки", "Запад отдаляет завершение СВО", – написал Подоляк.
По его мнению, они "так ничего и не поняли".
"Сроки окончания войны будет определять только Украина, освобождая свои территории. Как и будущий объем выплат Россией репараций", – подчеркнул советник главы ОП.
Російські чиновники постійно повторюють дивну мантру: «СВО буде завершена в терміни», «Захід віддаляє завершення СВО». Здається, вони так нічого й не зрозуміли. Терміни закінчення війни визначатиме тільки * , звільняючи свої території. Як і майбутній обсяг виплат Рф репарацій.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 3, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия в 2014 году аннексировала Крым и начала боевые действия на востоке Украины, в ходе которых были оккупированы часть Донецкой и Луганской областей.
22 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. Российские войска с первого дня вторжения наносят по территории Украины ракетные и авиаудары, ведут обстрелы из артиллерии, реактивных систем залпового огня и другого оружия. В России войну называют "специальной военной операцией".
Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
5 марта Путин заявил, что война в Украине идет "просто по плану, по графику, все делается так, как и запланировал Генеральный штаб". Он выразил уверенность, что российская армия "решит все стоящие перед ней задачи". В конце августа министр обороны РФ Сергей Шойгу повторил тезис, что "спецоперация" идет по намеченному плану, все задачи будут выполнены".
По данным Генштаба ВСУ на 3 сентября, потери российских оккупантов достигли более 49 тыс. личного состава, а также более 2 тыс. танков, 235 самолетов, 205 вертолетов, 15 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".