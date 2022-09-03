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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк: Сроки завершения войны определит только Украина. Как и объем репараций от РФ

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Подоляк заявил, что российские чиновники "так ничего и не поняли"
Подоляк заявил, что российские чиновники "так ничего и не поняли"
Фото: president.gov.ua

Вопреки пропагандистским тезисам российских чиновников, сроки завершения развязанной Россией войны определит Украина, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Об этом он написал 3 сентября в Twitter.

"Российские чиновники постоянно повторяют странную мантру: "СВО будет завершена в сроки", "Запад отдаляет завершение СВО", – написал Подоляк.

По его мнению, они "так ничего и не поняли".

"Сроки окончания войны будет определять только Украина, освобождая свои территории. Как и будущий объем выплат Россией репараций", – подчеркнул советник главы ОП.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия в 2014 году аннексировала Крым и начала боевые действия на востоке Украины, в ходе которых были оккупированы часть Донецкой и Луганской областей.

22 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. Российские войска с первого дня вторжения наносят по территории Украины ракетные и авиаудары, ведут обстрелы из артиллерии, реактивных систем залпового огня и другого оружия. В России войну называют "специальной военной операцией".

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

5 марта Путин заявил, что война в Украине идет "просто по плану, по графику, все делается так, как и запланировал Генеральный штаб". Он выразил уверенность, что российская армия "решит все стоящие перед ней задачи". В конце августа министр обороны РФ Сергей Шойгу повторил тезис, что "спецоперация" идет по намеченному плану, все задачи будут выполнены".

По данным Генштаба ВСУ на 3 сентября, потери российских оккупантов достигли более 49 тыс. личного состава, а также более 2 тыс. танков, 235 самолетов, 205 вертолетов, 15 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Теги: вторжение, война России против Украины, выплаты, репарации, Михаил Подоляк, деоккупация
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