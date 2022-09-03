Подоляк: Сроки завершения войны определит только Украина. Как и объем репараций от РФ

Подоляк заявил, что российские чиновники "так ничего и не поняли" Фото: president.gov.ua

"Российские чиновники постоянно повторяют странную мантру: "СВО будет завершена в сроки", "Запад отдаляет завершение СВО", – написал Подоляк.

По его мнению, они "так ничего и не поняли".

"Сроки окончания войны будет определять только Украина, освобождая свои территории. Как и будущий объем выплат Россией репараций", – подчеркнул советник главы ОП.

Російські чиновники постійно повторюють дивну мантру: «СВО буде завершена в терміни», «Захід віддаляє завершення СВО». Здається, вони так нічого й не зрозуміли. Терміни закінчення війни визначатиме тільки * , звільняючи свої території. Як і майбутній обсяг виплат Рф репарацій. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 3, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)