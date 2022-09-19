"Риски контролируются". В НБУ считают, что курс гривны меняться не будет

Негативно на курс гривны могут повлиять затяжная война и изменения в графике международной поддержки – Фурман Фото: ЕРА

По его словам, рост резервов, а также получение правительством новой финансовой помощи от западных партнеров на $4,8 млрд оказывают положительное влияние на курс гривны.

"По состоянию на сегодняшний день Украина получила более $18 млрд. Планово до конца года ожидаем увеличения суммы еще на $12 млрд", – сказал Фурман.

Он отметил, что новая программа сотрудничества Кабинета Министров с Международным валютным фондом также обеспечит значительные поступления. Это позволяет прогнозировать стабильное состояние рынка.

Негативно на курс могут повлиять затяжная война и изменения в графике международной поддержки, а также низкая доходность по облигациям внутреннего государственного займа, считает представитель регулятора.

"Риски на валютном рынке контролируемые. Курс будет оставаться без изменений. А учитывая опыт НБУ, ситуация будет под контролем", – добавил он.

15 сентября министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что в проекте госбюджета Украины на 2023 год предусмотрен среднегодовой курс доллара в районе 42 грн/$ с возможным ростом до 50 грн/$ в случае блокировки экспорта и продолжения войны.