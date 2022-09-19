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"Риски контролируются". В НБУ считают, что курс гривны меняться не будет

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Негативно на курс гривны могут повлиять затяжная война и изменения в графике международной поддержки Фурман
Негативно на курс гривны могут повлиять затяжная война и изменения в графике международной поддержки – Фурман
Фото: ЕРА

В августе резервы Национального банка Украины выросли на 15% и составили более $25 млрд. Об этом со ссылкой на заместителя главы совета НБУ Василия Фурмана сообщает в Telegram Media Center Ukraine.

По его словам, рост резервов, а также получение правительством новой финансовой помощи от западных партнеров на $4,8 млрд оказывают положительное влияние на курс гривны.

"По состоянию на сегодняшний день Украина получила более $18 млрд. Планово до конца года ожидаем увеличения суммы еще на $12 млрд", – сказал Фурман.

Он отметил, что новая программа сотрудничества Кабинета Министров с Международным валютным фондом также обеспечит значительные поступления. Это позволяет прогнозировать стабильное состояние рынка.

Негативно на курс могут повлиять затяжная война и изменения в графике международной поддержки, а также низкая доходность по облигациям внутреннего государственного займа, считает представитель регулятора.

"Риски на валютном рынке контролируемые. Курс будет оставаться без изменений. А учитывая опыт НБУ, ситуация будет под контролем", – добавил он.

15 сентября министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что в проекте госбюджета Украины на 2023 год предусмотрен среднегодовой курс доллара в районе 42 грн/$ с возможным ростом до 50 грн/$ в случае блокировки экспорта и продолжения войны.

Контекст:

24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, НБУ заморозил официальный курс гривны на уровне 29,25 грн за 1$.

21 июля регулятор снизил официальный курс национальной валюты с 29,25 грн за 1$ до 36,57 грн за 1$. В НБУ отметили, что "такой шаг позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей, сблизить курсовые условия для разных групп бизнеса и населения и поддержать устойчивость экономики в условиях войны". Но, как отметил Forbes, после этого розничный курс превысил отметку 40 грн/$.

В Национальном банке Украины прогнозировали, что из-за российского вторжения инфляция в Украине может превысить отметку 20%. При этом глава НБУ Кирилл Шевченко заверял, что "инфляция будет оставаться контролируемой благодаря мерам, предпринимаемым Кабинетом Министров и Нацбанком".

По прогнозам Нацбанка Украины, озвученным 18 мая, падение экономики Украины на 30% в этом году из-за войны – это самый оптимистичный сценарий.

Марченко дал понять, что в последнее время в Украине эмиссия гривны проводится на уровне около 30 млрд грн в месяц.

Теги: госбюджет, гривна, НБУ, курс валют, облигации, финансовая помощь, золотовалютные резервы, Василий Фурман, Сергей Марченко, Минфин
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