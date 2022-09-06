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Курса 25 грн/$ больше не будет – эксперт

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В следующем году курс доллара достигнет 50 грн/$, считает бывший замдиректора департамента финансовой стабильности НБУ
В следующем году курс доллара достигнет 50 грн/$, считает бывший замдиректора департамента финансовой стабильности НБУ
Фото: depositphotos.com

Ожидания властей, что курс доллара к концу 2023 года достигнет 50 грн/$, являются оптимистичными, заявил в своем Facebook бывший заместитель директора департамента финансовой стабильности НБУ Евгений Дубогрыз.

Как бы всем ни хотелось, но доллара по 25 грн/$ уже не будет, считает эксперт.

"Доллар по 50 в конце следующего года – это пусть сдержанный, но скорее оптимизм. Оно бы и хотелось, наверное, очень-очень многим, чтобы все вернулось назад и снова доллар по 25… Но так не будет", – написал Дубогрыз в Facebook.

И дело тут не столько во внутренних проблемах, сколько во внешних – России и развязанной полномасштабной войне против Украины, считает он.

В то же время Дубогрыз назвал прогноз Минэкономики по инфляции, которая по итогам 2023 года составит 30,6%, "скорее реалистичным", в отличие от ожиданий Нацбанка, где считают, что к концу 2022 года она превысит 30%, однако в первом квартале следующего года начнет снижаться и замедлится почти до 20%.

При этом эксперт указал на ключевое предположение властей, на котором строится прогноз, что "военные действия ослабнут уже осенью, а в следующем году все будет в этом плане хорошо".

Дубогрыз также добавил, что прогноз Минэкономики сейчас больше нужен как входной параметр для составления бюджета.

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Контекст:

24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, НБУ заморозил официальный курс гривны на уровне 29,25 грн за 1$.

8 апреля в интервью "Экономической правде" глава НБУ сообщил, что "в ежедневном режиме" регулятор получает данные и понимает, что "разница между официальным курсом и курсом на черном рынке не такая, как была в начале войны".

21 июля НБУ снизил официальный курс национальной валюты с 29,25 грн до 36,57 грн за 1$

В Национальном банке Украины прогнозировали, что из-за российского вторжения инфляция в Украине может превысить отметку 20%. При этом глава НБУ Кирилл Шевченко заверял, что "инфляция будет оставаться контролируемой благодаря мерам, предпринимаемым Кабинетом Министров и Нацбанком".

По прогнозам Нацбанка Украины, озвученным 18 мая, падение экономики Украины на 30% в этом году из-за войны – это самый оптимистичный сценарий.

Теги: США, Украина, инфляция, НБУ, доллар, курс валют, курс доллара
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