Курса 25 грн/$ больше не будет – эксперт

Как бы всем ни хотелось, но доллара по 25 грн/$ уже не будет, считает эксперт.

"Доллар по 50 в конце следующего года – это пусть сдержанный, но скорее оптимизм. Оно бы и хотелось, наверное, очень-очень многим, чтобы все вернулось назад и снова доллар по 25… Но так не будет", – написал Дубогрыз в Facebook.

И дело тут не столько во внутренних проблемах, сколько во внешних – России и развязанной полномасштабной войне против Украины, считает он.

В то же время Дубогрыз назвал прогноз Минэкономики по инфляции, которая по итогам 2023 года составит 30,6%, "скорее реалистичным", в отличие от ожиданий Нацбанка, где считают, что к концу 2022 года она превысит 30%, однако в первом квартале следующего года начнет снижаться и замедлится почти до 20%.

При этом эксперт указал на ключевое предположение властей, на котором строится прогноз, что "военные действия ослабнут уже осенью, а в следующем году все будет в этом плане хорошо".

Дубогрыз также добавил, что прогноз Минэкономики сейчас больше нужен как входной параметр для составления бюджета.