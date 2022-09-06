Курса 25 грн/$ больше не будет – эксперт

Как бы всем ни хотелось, но доллара по 25 грн/$ уже не будет, считает эксперт.
"Доллар по 50 в конце следующего года – это пусть сдержанный, но скорее оптимизм. Оно бы и хотелось, наверное, очень-очень многим, чтобы все вернулось назад и снова доллар по 25… Но так не будет", – написал Дубогрыз в Facebook.
И дело тут не столько во внутренних проблемах, сколько во внешних – России и развязанной полномасштабной войне против Украины, считает он.
В то же время Дубогрыз назвал прогноз Минэкономики по инфляции, которая по итогам 2023 года составит 30,6%, "скорее реалистичным", в отличие от ожиданий Нацбанка, где считают, что к концу 2022 года она превысит 30%, однако в первом квартале следующего года начнет снижаться и замедлится почти до 20%.
При этом эксперт указал на ключевое предположение властей, на котором строится прогноз, что "военные действия ослабнут уже осенью, а в следующем году все будет в этом плане хорошо".
Дубогрыз также добавил, что прогноз Минэкономики сейчас больше нужен как входной параметр для составления бюджета.
24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, НБУ заморозил официальный курс гривны на уровне 29,25 грн за 1$.
8 апреля в интервью "Экономической правде" глава НБУ сообщил, что "в ежедневном режиме" регулятор получает данные и понимает, что "разница между официальным курсом и курсом на черном рынке не такая, как была в начале войны".
21 июля НБУ снизил официальный курс национальной валюты с 29,25 грн до 36,57 грн за 1$.
В Национальном банке Украины прогнозировали, что из-за российского вторжения инфляция в Украине может превысить отметку 20%. При этом глава НБУ Кирилл Шевченко заверял, что "инфляция будет оставаться контролируемой благодаря мерам, предпринимаемым Кабинетом Министров и Нацбанком".
По прогнозам Нацбанка Украины, озвученным 18 мая, падение экономики Украины на 30% в этом году из-за войны – это самый оптимистичный сценарий.