Кличко: Каждый доллар в Россию – это кровавые деньги

"Мы сражаемся и защищаем не только наши дома и нашу Родину. Мы на самом деле защищаем ценности и защищаем Европу. Я знаю менталитет россиян, русские заходят настолько далеко, насколько им позволяют. И именно поэтому мы сейчас боремся за всех в Европе, защищаем Европу. Самой большой ошибкой будет думать, что они будут довольствоваться частью Мариуполя и югом Украины. У них есть планы оккупировать всю Украину. И это только первый этап путинской попытки воссоздать неосоветскую империю. Они говорят о странах Балтии, сейчас говорят о Польше. Мы также никогда не должны забывать, что часть Германии была частью советской империи", – заявил Кличко.
Он упрекнул лидеров стран, занимающих нейтральную позицию.
"Это большая ошибка – считать войну чем-то далеким и занимать нейтральную позицию. Украина всегда была мирной страной, где живут мирные люди. Мы никогда ни к кому не были агрессивны А то, что сделала Россия, – это нарушение всех международных правил. В конце концов, это может затронуть и интересы Израиля. И мое послание таково: прекратите торговые отношения с Россией, потому что каждый цент, каждый доллар, который вы отправляете в Россию, – это кровавые деньги", – подчеркнул мэр столицы.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
Израиль с начала полномасштабной агрессии РФ принял стратегическое решение помогать Украине, но не пересекая "красные линии", заявлял чрезвычайный и полномочный посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.
Страна предоставляет Украине исключительно гуманитарную помощь, в частности в марте Израиль открыл полевой госпиталь во Львове и передал несколько бронированных машин скорой помощи.
В апреле министр обороны Израиля Бени Ганц утвердил отправку в Украину шлемов и бронежилетов для медиков и спасателей, работающих в зоне боевых действий. Это было первое заявление об отправке военного снаряжения, хоть и для некомбатантов, и международные и украинские СМИ пришли к выводу, что политика Израиля в этом вопросе изменилась. В июле Ганц утвердил отправку в Украину партии шлемов, бронежилетов, костюмов для саперов и противогазов.