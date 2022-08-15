Израиль ударил по иранским объектам вблизи российских баз в Сирии

Агентство отмечает, что в районе порта Тартус, где пришвартованы российские военные корабли, были атакованы иранская военная база, радарная станция и пост ПВО.

Кроме того, несколько ударов нанесены по северо-восточной окраине Дамаска, где базируются боевики проиранской радикальной группировки "Хезболла".

В сирийской армии заявили, что в результате ракетных ударов трое военнослужащих погибли и трое получили ранения.

Контекст:

22 июля Израиль нанес удар по производству иранских беспилотников. В результате удара погибли три человека "несирийской национальности" и два коллаборанта, связанные с ливанской группировкой "Хезболла".

В последние годы Израиль нанес сотни ударов по предполагаемым иранским целям, но в основном избегал ударов по прибрежным провинциям, где сосредоточены главные военные силы России.

В мае израильская армия нанесла удар ракетами класса "земля-земля" по целям к югу от Дамаска.