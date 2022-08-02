Израильская армия проведет военно-морские учения с 5-м флотом США в Красном море

Корабли ВМС США USS Nitze (DDG 94), USS Lewis B. Puller (ESB 3) и USNS Matthew Perry (T-AKE 9) принимают участие в учениях вместе с израильскими кораблями класса Sa'ar INS Eilat и INS Keshet, говорится в сообщении.

5-й флот США включает морские силы, действующие в Красном море, Суэцком канале и близлежащих частях Индийского океана, уточняет командование USFFC.

Контекст:

В результате удара ВВС Израиля по объектам в районе столицы Сирии Дамаска было попадание в мастерскую по производству иранских беспилотников. Об этом сообщил 22 июля Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). Источники утверждают, что в результате удара погибли три человека "несирийской национальности" и два коллаборанта, связанные с ливанской группировкой "Хезболла".

12 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Иран намерен в ускоренном порядке передать России по ее просьбе до нескольких сотен беспилотников, в том числе ударных.