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Израильская армия проведет военно-морские учения с 5-м флотом США в Красном море

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5-й флот США включает морские силы, действующие в Красном море, Суэцком канале и близлежащих частях Индийского океана
5-й флот США включает морские силы, действующие в Красном море, Суэцком канале и близлежащих частях Индийского океана
Фото: U.S. Naval Forces Central Co / Twitter

Совместные учения 5-го флота США и военно-морских сил Израиля по отработке морского перехвата и другим миссиям анонсировало в Twitter командование сил флота США (USFFC).

Корабли ВМС США USS Nitze (DDG 94), USS Lewis B. Puller (ESB 3) и USNS Matthew Perry (T-AKE 9) принимают участие в учениях вместе с израильскими кораблями класса Sa'ar INS Eilat и INS Keshet, говорится в сообщении.

5-й флот США включает морские силы, действующие в Красном море, Суэцком канале и близлежащих частях Индийского океана, уточняет командование USFFC.

Контекст:

В результате удара ВВС Израиля по объектам в районе столицы Сирии Дамаска было попадание в мастерскую по производству иранских беспилотников. Об этом сообщил 22 июля Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). Источники утверждают, что в результате удара погибли три человека "несирийской национальности" и два коллаборанта, связанные с ливанской группировкой "Хезболла".

12 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Иран намерен в ускоренном порядке передать России по ее просьбе до нескольких сотен беспилотников, в том числе ударных.

Теги: Израиль, военные учения, ВМС США, Красное море, Индийский океан, Суэцкий канал
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