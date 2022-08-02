Израильская армия проведет военно-морские учения с 5-м флотом США в Красном море

Корабли ВМС США USS Nitze (DDG 94), USS Lewis B. Puller (ESB 3) и USNS Matthew Perry (T-AKE 9) принимают участие в учениях вместе с израильскими кораблями класса Sa'ar INS Eilat и INS Keshet, говорится в сообщении.
5-й флот США включает морские силы, действующие в Красном море, Суэцком канале и близлежащих частях Индийского океана, уточняет командование USFFC.
Naval forces from Israel and the United States began a four-day maritime exercise in the Red Sea, Aug. 1.— U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) August 1, 2022
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В результате удара ВВС Израиля по объектам в районе столицы Сирии Дамаска было попадание в мастерскую по производству иранских беспилотников. Об этом сообщил 22 июля Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). Источники утверждают, что в результате удара погибли три человека "несирийской национальности" и два коллаборанта, связанные с ливанской группировкой "Хезболла".
12 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Иран намерен в ускоренном порядке передать России по ее просьбе до нескольких сотен беспилотников, в том числе ударных.