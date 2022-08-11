Кличко встретился с послом Израиля. Посольство передало 50 тыс. наборов питания для ВСУ

"Встретился с Михаэлем Бродским. Посольство передало Киеву 50 тыс. пакетов готового питания с нагревающими элементами. Город передаст их на нужды Вооруженных сил Украины. Такая помощь – реализация договоренностей столицы и посольства Израиля в Украине. Мы благодарны Израилю за поддержку, которую он оказывает Украине и Киеву с начала широкомасштабного российского вторжения. Это сотни тонн гуманитарной помощи, медицинская помощь. А также подготовка наших специалистов-психологов для работы с украинцами, которые пострадали от войны", – отметил он.

По словам Кличко, он также обсудил с Бродским сотрудничество по созданию реабилитационных центров в Украине.

"Господин посол отметил, что Израиль будет принимать раненых украинских защитников, в частности тех, кто нуждается в протезировании. Будут принимать и детей с онкологией", – заявил мэр Киева.