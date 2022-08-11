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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кличко встретился с послом Израиля. Посольство передало 50 тыс. наборов питания для ВСУ

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Израиль передал Киеву 50 тыс. пайков, сообщил Кличко
Израиль передал Киеву 50 тыс. пайков, сообщил Кличко
Фото: Віталій Кличко / Facebook

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с послом Израиля в Украине Михаэлем Бродским, который передал пайки для военных. Об этом мэр сообщил 11 августа в Facebook.

"Встретился с Михаэлем Бродским. Посольство передало Киеву 50 тыс. пакетов готового питания с нагревающими элементами. Город передаст их на нужды Вооруженных сил Украины. Такая помощь – реализация договоренностей столицы и посольства Израиля в Украине. Мы благодарны Израилю за поддержку, которую он оказывает Украине и Киеву с начала широкомасштабного российского вторжения. Это сотни тонн гуманитарной помощи, медицинская помощь. А также подготовка наших специалистов-психологов для работы с украинцами, которые пострадали от войны", – отметил он.

По словам Кличко, он также обсудил с Бродским сотрудничество по созданию реабилитационных центров в Украине. 

"Господин посол отметил, что Израиль будет принимать раненых украинских защитников, в частности тех, кто нуждается в протезировании. Будут принимать и детей с онкологией", – заявил мэр Киева.

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/posts/pfbid02BcW8M4GQbFLHJcKMU73iTkriQJ7QzfzAoi3w7Aj4GUdTzNeLXQVGyCdbNq5h4iGXl

Контекст:

Израиль с начала вторжения России предоставлял Украине исключительно гуманитарную помощь, в частности в марте он открыл полевой госпиталь во Львове и передал несколько бронированных машин скорой помощи. 

В июле министр обороны Израиля Бени Ганц утвердил отправку в Украину партии шлемов, бронежилетов, костюмов для саперов и противогазов для медиков и спасателей, работающих в зоне боевых действий.

Теги: Виталий Кличко, Украина, Израиль, вторжение, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, Михаэль Бродский (посол)
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