Кличко передал Госпогранслужбе 35 микроавтобусов

"Война, с которой Россия вторглась в Украину, длится уже пять месяцев. Украинцы героически сражаются за независимость и свободу, за свою государственность. Столичная власть, как может, помогает украинским защитникам. Мы передаем продукты питания, средства гигиены, автомобили, самое необходимое снаряжение, в частности бронежилеты. Сегодня мы передаем Государственной пограничной службе Украины 35 микроавтобусов Volkswagen T5, которые были привлечены и получены от наших партнеров. Эти многофункциональные автомобили будут использоваться при патрулировании государственной границы и усилят техническую оснащенность пограничников", – сказал Кличко.

Он уточнил, что автомобилями планируют укомплектовать подразделения, которые понесли потери, защищая Украину от российской агрессии. Эти микроавтобусы будут использовать для доставки военно-технического снаряжения, также на их базе планируется создать мобильные тепловизионные комплексы и специальные аппаратные связи.

В общей сложности Кличко передал украинским военным от города Киева 15 000 бронежилетов и 5000 кевларовых касок. Пограничникам было передано 1700 бронежилетов, также столица обеспечивала бойцов Госпогранслужбы сухими пайками.