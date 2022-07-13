Виталий Кличко: Подъезжаю ночью на Троещину – ветер, холод собачий, – а люди стоят в очереди длиной в километр ждут оружия

Кличко: Уже больше 130 дней идет война – это как один длинный-длинный день Фото: kyivcity.gov.ua

Городской голова столицы рассказал, как в Киеве в первую неделю после вторжения России (24 февраля) ночью выдавали оружие бойцам территориальной обороны.

"В два часа ночи возле Троещины… забыл название улицы… Подъезжаю. Очередь. Ветер, холод собачий, а люди стоят в очереди, наверное, длиной в километр. Они стоят днем и ночью. Они ждут оружия. Они никуда не убегают. Они приняли для себя решение оставаться здесь. Они будут защищать свой город. Именно в этот момент ты понимаешь, что ты горд быть украинцем", – сказал Кличко.

Мэр Киева отметил, что подобных историй у него "большое количество".

"Уже больше 130 дней идет война – это как один длинный-длинный день. И можно книгу целую написать – потому что каждый день происходят такие случаи, которые показывают, какая оценка ситуации складывается в обществе, в городе, трансформации людей, которые вчера были мирными жителями, которые даже подумать не могли надеть военную форму, взять в руки оружие, – и в один прекрасный момент они готовы отдать свою жизнь, защищая город", – резюмировал Виталий Кличко.

Кличко: Дал бы я в голову Путину? Если бы это остановило кровопролитие, то ответ очевиден. Полная версия интервью

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