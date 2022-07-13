Виталий Кличко: Подъезжаю ночью на Троещину – ветер, холод собачий, – а люди стоят в очереди длиной в километр ждут оружия

Городской голова столицы рассказал, как в Киеве в первую неделю после вторжения России (24 февраля) ночью выдавали оружие бойцам территориальной обороны.
"В два часа ночи возле Троещины… забыл название улицы… Подъезжаю. Очередь. Ветер, холод собачий, а люди стоят в очереди, наверное, длиной в километр. Они стоят днем и ночью. Они ждут оружия. Они никуда не убегают. Они приняли для себя решение оставаться здесь. Они будут защищать свой город. Именно в этот момент ты понимаешь, что ты горд быть украинцем", – сказал Кличко.
Мэр Киева отметил, что подобных историй у него "большое количество".
"Уже больше 130 дней идет война – это как один длинный-длинный день. И можно книгу целую написать – потому что каждый день происходят такие случаи, которые показывают, какая оценка ситуации складывается в обществе, в городе, трансформации людей, которые вчера были мирными жителями, которые даже подумать не могли надеть военную форму, взять в руки оружие, – и в один прекрасный момент они готовы отдать свою жизнь, защищая город", – резюмировал Виталий Кличко.
Кличко: Дал бы я в голову Путину? Если бы это остановило кровопролитие, то ответ очевиден. Полная версия интервью
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля с востока, юга и севера, в том числе с территории Беларуси. Оккупанты подошли к окраинам Киева, но были отброшены Вооруженными силами Украины.
В начале апреля Киевскую область освободили от российских оккупантов. Сейчас бои идут на Донбассе, в Харьковской области и на юге Украины.
27 мая российское издание "Медуза" написало, что в Кремле "программой-максимум" по-прежнему называют захват Киева.
В Киевской области укреплены оборонные линии и усилен личный состав военных, сообщил 9 июня глава областной военной администрации Алексей Кулеба.
Командующий группировкой сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк рассказал в интервью, опубликованном 22 июня, что вокруг столицы создана эшелонированная система ПВО, но вероятность ее прорыва все же существует. Система ПВО в Киеве "пополняется и укрепляется", отметил 7 июля глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов.