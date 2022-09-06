Благодаря помощи стран Запада в августе международные резервы Украины увеличились на 13,6% – НБУ

Как уточнили в Нацбанке, валютные поступления от иностранных партнеров в августе составили $4,788 млрд Фото: depositphotos.com

"По состоянию на 1 сентября 2022 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $25,436 млрд. В августе они увеличились на 13,6% благодаря поступлению значительного объема международной помощи на фоне умеренных долговых выплат страны в иностранной валюте и меньших интервенций Национального банка по продаже валюты", – пояснили в НБУ.

По информации Нацбанка, динамику международных резервов в прошлом месяце определяли следующие факторы:

получение помощи от иностранных партнеров и операции по управлению государственным долгом;

операции НБУ на межбанковском валютном рынке;

переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют). В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на $16,4 млн.

Как уточнили в Нацбанке, валютные поступления от иностранных партнеров на счета правительства Украины в Национальном банке в августе составили $4,788 млрд.

"Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование четырех месяцев будущего импорта, что достаточно для исполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", – говорится в сообщении.