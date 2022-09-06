Благодаря помощи стран Запада в августе международные резервы Украины увеличились на 13,6% – НБУ

"По состоянию на 1 сентября 2022 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $25,436 млрд. В августе они увеличились на 13,6% благодаря поступлению значительного объема международной помощи на фоне умеренных долговых выплат страны в иностранной валюте и меньших интервенций Национального банка по продаже валюты", – пояснили в НБУ.
По информации Нацбанка, динамику международных резервов в прошлом месяце определяли следующие факторы:
Как уточнили в Нацбанке, валютные поступления от иностранных партнеров на счета правительства Украины в Национальном банке в августе составили $4,788 млрд.
"Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование четырех месяцев будущего импорта, что достаточно для исполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", – говорится в сообщении.
В 2021 году международные резервы Украины выросли на $1,8 млрд и составляли $30,9 млрд, сообщали в НБУ.
По состоянию на 1 августа этого года международные резервы Украины составляли $22,385 млрд.