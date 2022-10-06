Рада поддержала отставку главы НБУ

По его, словам, "за" проголосовали 263 нардепа.

Гончаренко напомнил, что как раз перед голосованием в парламенте НАБУ сообщило Шевченко о подозрении, а до этого сам Шевченко заявлял, что увольняется по состоянию здоровья.

Контекст:

Верховная Рада Украины 16 июля 2020 года назначила Шевченко новым руководителем Национального банка Украины. До этого он был председателем правления государственного "Укргазбанка".

4 октября 2022 года глава Нацбанка подал в отставку. Увольнение он объяснил "причинами, связанными со здоровьем, которые он не может дальше игнорировать".

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект постановления об отставке главы НБУ. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 6 октября одобрил его.