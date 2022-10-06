Рада поддержала отставку главы НБУ

По его, словам, "за" проголосовали 263 нардепа.
Гончаренко напомнил, что как раз перед голосованием в парламенте НАБУ сообщило Шевченко о подозрении, а до этого сам Шевченко заявлял, что увольняется по состоянию здоровья.
Верховная Рада Украины 16 июля 2020 года назначила Шевченко новым руководителем Национального банка Украины. До этого он был председателем правления государственного "Укргазбанка".
4 октября 2022 года глава Нацбанка подал в отставку. Увольнение он объяснил "причинами, связанными со здоровьем, которые он не может дальше игнорировать".
Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект постановления об отставке главы НБУ. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 6 октября одобрил его.