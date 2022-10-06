Финкомитет Рады поддержал отставку главы НБУ и рассмотрит кандидатуру нового председателя

По словам нардепа, на заседании комитета обсуждения вопроса фактически не было. "За" проголосовали 18 членов комитета, один воздержался.
"Депутаты только поблагодарили Шевченко за его работу. Далее – разбирательство в зале Рады в ближайшие дни", – написал Железняк.
Позже нардеп заявил, что комитет соберется снова сегодня в 18.30. Темой обсуждения будет рассмотрение назначения советника главы правления "Ощадбанка" Андрея Пышного на должность главы Нацбанка Украины.
Верховная Рада Украины 16 июля 2020 года назначила Шевченко новым руководителем Национального банка Украины. До этого он был председателем правления государственного "Укргазбанка".
4 октября глава Нацбанка Шевченко подал в отставку по состоянии здоровья. До увольнения Шевченко Верховной Радой и назначения нового главы НБУ правление регулятора продолжит работать в текущем составе.
Народный депутат Александр Дубинский заявил, что комитет ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики соберется 5 октября, чтобы обсудить увольнение главы НБУ. Вместо Шевченко, по его словам, на пост главы Нацбанка могут назначить Андрея Пышного.
Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект постановления об увольнении Кирилла Шевченко с должности главы НБУ. Проект зарегистрировали в парламенте 5 октября, его направили на рассмотрение комитета.