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ПОЛИТИКА

Финкомитет Рады поддержал отставку главы НБУ и рассмотрит кандидатуру нового председателя

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По словам Ярослава Железняка, депутаты поблагодарили Кирилла Шевченко за его работу
По словам Ярослава Железняка, депутаты поблагодарили Кирилла Шевченко за его работу
Фото: bank.gov.ua

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики одобрил постановление об увольнении Кирилла Шевченко с должности главы Национального банка Украины. Об этом депутат Верховной Рады от фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил 6 октября в Telegram.

По словам нардепа, на заседании комитета обсуждения вопроса фактически не было. "За" проголосовали 18 членов комитета, один воздержался.

"Депутаты только поблагодарили Шевченко за его работу. Далее – разбирательство в зале Рады в ближайшие дни", – написал Железняк.

Позже нардеп заявил, что комитет соберется снова сегодня в 18.30. Темой обсуждения будет рассмотрение назначения советника главы правления "Ощадбанка" Андрея Пышного на должность главы Нацбанка Украины.

Контекст:

Верховная Рада Украины 16 июля 2020 года назначила Шевченко новым руководителем Национального банка Украины. До этого он был председателем правления государственного "Укргазбанка".

4 октября глава Нацбанка Шевченко подал в отставку по состоянии здоровья. До увольнения Шевченко Верховной Радой и назначения нового главы НБУ правление регулятора продолжит работать в текущем составе.

Народный депутат Александр Дубинский заявил, что комитет ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики соберется 5 октября, чтобы обсудить увольнение главы НБУ. Вместо Шевченко, по его словам, на пост главы Нацбанка могут назначить Андрея Пышного.

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект постановления об увольнении Кирилла Шевченко с должности главы НБУ. Проект зарегистрировали в парламенте 5 октября, его направили на рассмотрение комитета.

Теги: Верховная Рада, Украина, НБУ, Андрей Пышный, отставка, Нацбанк, комитет, назначение, заседание, Ярослав Железняк, Кирилл Шевченко
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