Финкомитет Рады поддержал отставку главы НБУ и рассмотрит кандидатуру нового председателя

По словам Ярослава Железняка, депутаты поблагодарили Кирилла Шевченко за его работу Фото: bank.gov.ua

По словам нардепа, на заседании комитета обсуждения вопроса фактически не было. "За" проголосовали 18 членов комитета, один воздержался.

"Депутаты только поблагодарили Шевченко за его работу. Далее – разбирательство в зале Рады в ближайшие дни", – написал Железняк.

Позже нардеп заявил, что комитет соберется снова сегодня в 18.30. Темой обсуждения будет рассмотрение назначения советника главы правления "Ощадбанка" Андрея Пышного на должность главы Нацбанка Украины.