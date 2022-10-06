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НАБУ сообщило о подозрении главе НБУ Шевченко

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Шевченко заявил об увольнении 4 октября
Шевченко заявил об увольнении 4 октября
Фото: Національний банк України / Facebook

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины совместно с Национальным антикоррупционным бюро сообщили о подозрении главе Национального банка Украины Кириллу Шевченко в рамках дела о хищении более 200 млн грн правлением "Укргазбанка". Об этом САП сообщила 6 октября в Telegram.

По версии следствия, руководство банка обеспечило заключение фиктивных договоров с физическими и юридическими лицами, которые в качестве "агентов" банка привлекли  крупных клиентов. За такие "агентские услуги" банк ежемесячно выплачивал им вознаграждение.

САП считает, что на протяжении 2014–2019 годов по этой схеме 52 фиктивным агентам были безосновательно перечислены денежные средства государственного банка в сумме более 206 млн грн, говорится в сообщении.

По этому делу о подозрении сообщили пяти фигурантам, среди которых и действующий глава НБУ (в 2015–2020 годах Шевченко был председателем правления "Укргазбанка"), бывшие и действующие чиновники банковских учреждений.

В САП подчеркнули,  что факты, изложенные в сообщении о подозрении, не касаются периода пребывания Шевченко на должности главы Нацбанка.

Контекст:

4 октября глава Нацбанка подал в отставку. Увольнение он объяснил "причинами, связанными со здоровьем, которые он не может дальше игнорировать". 

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект постановления о его увольнении. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 6 октября одобрил его

По данным народного депутата от "Голоса" Ярослав Железняка, 6 октября в 18.30 комитет соберется, чтобы обсудить назначение советника главы правления "Ощадбанка" Андрея Пышного на должность главы НБУ.

Теги: НБУ, НАБУ, САП, Кирилл Шевченко
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