НАБУ сообщило о подозрении главе НБУ Шевченко

По версии следствия, руководство банка обеспечило заключение фиктивных договоров с физическими и юридическими лицами, которые в качестве "агентов" банка привлекли крупных клиентов. За такие "агентские услуги" банк ежемесячно выплачивал им вознаграждение.

САП считает, что на протяжении 2014–2019 годов по этой схеме 52 фиктивным агентам были безосновательно перечислены денежные средства государственного банка в сумме более 206 млн грн, говорится в сообщении.

По этому делу о подозрении сообщили пяти фигурантам, среди которых и действующий глава НБУ (в 2015–2020 годах Шевченко был председателем правления "Укргазбанка"), бывшие и действующие чиновники банковских учреждений.

В САП подчеркнули, что факты, изложенные в сообщении о подозрении, не касаются периода пребывания Шевченко на должности главы Нацбанка.