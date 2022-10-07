Невзоров: Нас всех ждет очаровательное зрелище в духе второго Смутного времени, которое закончится совсем не так благополучно для России, как первое Смутное время Фото: nevzorovofficial / Instagram

Говоря об окончании войны в Украине, он предположил, что мечта украинцев состоит не только в том, чтобы победить Россию.

"Я бы рискнул эту мечту сформулировать. [Она] в том, чтобы навсегда забыть слово Россия. Чтобы никогда больше не вспоминать и не думать о ней. Выстроить 100-метровую стену и предоставить возможность в этом лепрозории больным убивать и заражать друг друга без контакта с внешним миром", – описал Невзоров.

Но, по мнению публициста, так не получится, "потому что, умирая, Россия будет ежесекундно напоминать о себе".

"Она не будет распадаться так чистенько, аккуратненько, как распался Советский Союз, который развалился, как апельсин на заранее намеченные дольки. И, будем откровенны, практически бескровно. Сейчас не получится так просто размежевать, поставить полосатые столбики: здесь Ингрия, здесь Башкирия, здесь Московия... – предположил Невзоров. – Окончание российско-украинской войны не будет означать конец войны как таковой. Война начнется в России. Война за власть".

Он считает, что избежать этого сценария не удастся, поскольку в стране действуют частные армии, на руках у россиян много оружия, а глава Чечни Рамзан Кадыров и связанный с частной военной компаний "Вагнер" бизнесмен Евгений Пригожин в последнее время значительно усилили свое влияние.

"Слишком много власти, слишком много денег, слишком много ресурсов, слишком много оружия, слишком много частных армий, слишком много частных гвардий, слишком уже сильны Пригожин и Кадыров... Кадырову вообще предстоит драться со всем Кавказом. Он будет драться за то, чтобы не подвергнуться линчеванию, колесованию и раздиранию волами. Что с ним может сделать Кавказ за всю его диктатуру, уже понятно", – сказал публицист.

При этом все происходящее в России, по его мнению, так или иначе будет затрагивать и Украину.

"Я думаю, что нас всех ждет очаровательное зрелище в духе второго Смутного времени, которое закончится совсем не так благополучно для России, как первое Смутное время (это период в истории России с 1598-го по 1613 год, который характеризировался нестабильностью, политическими и экономическими кризисами, в это время страна пережила голод и несколько воен. – "ГОРДОН"). И это, конечно, уже не обойдется без Украины. Украина вынуждена будет на протяжении еще долгих лет соучаствовать в этой грязи, в этом кошмаре, в этом ужасе. Потому что нельзя будет этот ужас, этот кошмар и эту грязь бросить без присмотра", – заключил Невзоров.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube