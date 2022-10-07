Говоря об окончании войны в Украине, он предположил, что мечта украинцев состоит не только в том, чтобы победить Россию.
"Я бы рискнул эту мечту сформулировать. [Она] в том, чтобы навсегда забыть слово Россия. Чтобы никогда больше не вспоминать и не думать о ней. Выстроить 100-метровую стену и предоставить возможность в этом лепрозории больным убивать и заражать друг друга без контакта с внешним миром", – описал Невзоров.
Но, по мнению публициста, так не получится, "потому что, умирая, Россия будет ежесекундно напоминать о себе".
"Она не будет распадаться так чистенько, аккуратненько, как распался Советский Союз, который развалился, как апельсин на заранее намеченные дольки. И, будем откровенны, практически бескровно. Сейчас не получится так просто размежевать, поставить полосатые столбики: здесь Ингрия, здесь Башкирия, здесь Московия... – предположил Невзоров. – Окончание российско-украинской войны не будет означать конец войны как таковой. Война начнется в России. Война за власть".
Он считает, что избежать этого сценария не удастся, поскольку в стране действуют частные армии, на руках у россиян много оружия, а глава Чечни Рамзан Кадыров и связанный с частной военной компаний "Вагнер" бизнесмен Евгений Пригожин в последнее время значительно усилили свое влияние.
"Слишком много власти, слишком много денег, слишком много ресурсов, слишком много оружия, слишком много частных армий, слишком много частных гвардий, слишком уже сильны Пригожин и Кадыров... Кадырову вообще предстоит драться со всем Кавказом. Он будет драться за то, чтобы не подвергнуться линчеванию, колесованию и раздиранию волами. Что с ним может сделать Кавказ за всю его диктатуру, уже понятно", – сказал публицист.
При этом все происходящее в России, по его мнению, так или иначе будет затрагивать и Украину.
"Я думаю, что нас всех ждет очаровательное зрелище в духе второго Смутного времени, которое закончится совсем не так благополучно для России, как первое Смутное время (это период в истории России с 1598-го по 1613 год, который характеризировался нестабильностью, политическими и экономическими кризисами, в это время страна пережила голод и несколько воен. – "ГОРДОН"). И это, конечно, уже не обойдется без Украины. Украина вынуждена будет на протяжении еще долгих лет соучаствовать в этой грязи, в этом кошмаре, в этом ужасе. Потому что нельзя будет этот ужас, этот кошмар и эту грязь бросить без присмотра", – заключил Невзоров.
Россия – крупнейшая страна в мире, ее площадь составляет более 17 млн км², при этом она ведет захватнические войны и пытается оккупировать дополнительные территории. Население РФ – более 140 млн человек.
Политики из разных стран неоднократно высказывали предположения, что Россия рано или поздно развалится. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в 2020 году назвал Россию "искусственным образованием", которое было создано "под пулеметами", и предположил, что она развалится еще при его жизни.
Бывший лидер "Правого сектора", командующий "Украинской добровольческой армией", советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Дмитрий Ярош сравнил Россию с СССР и высказал мнение, что распад России случится не в далеком будущем. "Мне кажется, это дело одного поколения. Например, в 1989 году я и подумать не мог, что в 1991 году Советский Союз развалится. То есть это все может произойти в любой момент", – сказал он в интервью изданию "ГОРДОН" в 2021 году.
Михаил Полторанин, который в 1992 году был премьер-министром РФ, в интервью "ГОРДОН" в 2022 году тоже допустил распад России. По его мнению, "первой смоется Тува".
Министр обороны Украины Алексей Резников выразил уверенность, что Украина победит в войне, после чего "страна Мордор развалится на отдельные государственные образования".