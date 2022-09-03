Невзоров: У дверей России очередь: толпа высоких старух с косами. Они покашливают и стучат

Невзоров: Государства точно так же смертны, как и люди. Причем государства еще более хрупки, чем органические структуры Фото: nevzorovofficial / Instagram

"У нас же политологи не понимают – вообще колоссальная беда, – что вообще всякий человек смертен, вне зависимости от его имени, регалий, возраста. Вот государства точно так же смертны, как и люди. Причем государства еще более хрупки, чем органические структуры. И этих наблюдателей, мне кажется, парализует этот миф о бессмертии государства, о бессмертии России", – сказал Невзоров.

Он подчеркнул, что "бессмертий никаких не бывает".

По его мнению, каждый из таких наблюдателей, политологов рассматривает свой крохотный фрагмент реальности.

"Вот никто полностью картину себе не представляет, а у дверей России, Димушка, уже очередь. Если вот уметь смотреть, и уметь видеть, и уметь анализировать. У дверей России очередь: толпа высоких старух с косами. Они покашливают, они стучат. Такая большая-большая толпа. Политическая смерть, экономическая, культурная, научная, технологическая, торговая..." – заявил журналист.

Изнутри, по выражению Невзорова, "дверь подперта" экс-президентом РФ, замсекретаря Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым.

"И первая смерть уже шепчет: "Димончик, давай отворяй, отворяй, отворяй... Чего вы там шалите?" Но они так пошепчут, пошепчут, а потом просто вынесут эту дверь к чертовой матери по примеру путинского же ОМОН и вломятся всем этим легионом смертей, который неизбежен", – резюмировал Невзоров.

Невзоров: Чтобы быть похожим на Путина, российский первоклассник обязан накачать рожу ботоксом и научиться метко какать в свой портфель. Читайте полный текст интервью

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