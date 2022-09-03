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Невзоров: У дверей России очередь: толпа высоких старух с косами. Они покашливают и стучат

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Невзоров: Государства точно так же смертны, как и люди. Причем государства еще более хрупки, чем органические структуры
Невзоров: Государства точно так же смертны, как и люди. Причем государства еще более хрупки, чем органические структуры
Фото: nevzorovofficial / Instagram

Многие политологи верят в миф о бессмертии России, но государства так же смертны, как и люди, считает российский телеведущий и публицист Александр Невзоров. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"У нас же политологи не понимают – вообще колоссальная беда, – что вообще всякий человек смертен, вне зависимости от его имени, регалий, возраста. Вот государства точно так же смертны, как и люди. Причем государства еще более хрупки, чем органические структуры. И этих наблюдателей, мне кажется, парализует этот миф о бессмертии государства, о бессмертии России", – сказал Невзоров.

Он подчеркнул, что "бессмертий никаких не бывает".

По его мнению, каждый из таких наблюдателей, политологов рассматривает свой крохотный фрагмент реальности.

"Вот никто полностью картину себе не представляет, а у дверей России, Димушка, уже очередь. Если вот уметь смотреть, и уметь видеть, и уметь анализировать. У дверей России очередь: толпа высоких старух с косами. Они покашливают, они стучат. Такая большая-большая толпа. Политическая смерть, экономическая, культурная, научная, технологическая, торговая..." – заявил журналист.

Изнутри, по выражению Невзорова, "дверь подперта" экс-президентом РФ, замсекретаря Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым.

"И первая смерть уже шепчет: "Димончик, давай отворяй, отворяй, отворяй... Чего вы там шалите?" Но они так пошепчут, пошепчут, а потом просто вынесут эту дверь к чертовой матери по примеру путинского же ОМОН и вломятся всем этим легионом смертей, который неизбежен", – резюмировал Невзоров. 

Невзоров: Чтобы быть похожим на Путина, российский первоклассник обязан накачать рожу ботоксом и научиться метко какать в свой портфель. Читайте полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Россия – крупнейшая страна в мире, ее площадь составляет более 17 млн км², при этом она ведет захватнические войны и пытается оккупировать дополнительные территории. Население РФ – более 140 млн человек.

Политики из разных стран неоднократно высказывали предположения, что Россия рано или поздно развалится. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в 2020 году назвал Россию "искусственным образованием", которое было создано "под пулеметами", и предположил, что она развалится еще при его жизни.

Бывший лидер "Правого сектора", командующий "Украинской добровольческой армией", советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Дмитрий Ярош сравнил Россию с СССР и высказал мнение, что распад России случится не в далеком будущем. "Мне кажется, это дело одного поколения. Например, в 1989 году я и подумать не мог, что в 1991 году Советский Союз развалится. То есть это все может произойти в любой момент", – сказал он в интервью изданию "ГОРДОН" в 2021 году. 

Михаил Полторанин, который в 1992 году был премьер-министром РФ, в интервью "ГОРДОН" в 2022 году тоже допустил распад России. По его мнению, "первой смоется Тува"

Министр обороны Украины Алексей Резников 24 августа 2022 года выразил уверенность, что Украина победит в войне, после чего "страна Мордор развалится на отдельные государственные образования".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Медведев, Россия, Александр Невзоров, смерть, политика, распад
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