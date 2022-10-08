Оккупанты заявили, что на Крымском мосту взорвался грузовик. В Кремле не могут спрогнозировать, когда мост восстановят

В результате взрыва загорелись семь топливных цистерн, два пролета автомобильного полотна моста разрушены, сообщили там.
"Глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что обрушилась ветка, которая идет из российского Краснодара в оккупированную Керчь.
"Как только будет потушен пожар, появится возможность оценить масштабы повреждений моста и опор, можно будет говорить о сроках восстановления движения. По визуальной оценке, одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела", – написал он в Telegram.
Российские СМИ распространяют видео момента взрыва на мосту, в частности, такие кадры опубликовали "Коммерсантъ" и Baza.
Судя по сообщению Baza, пожар потушили.
Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с "чрезвычайным происшествием" на мосту, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет "РИА Новости".
По словам спикера главы Кремля, "прогнозов по срокам восстановления Крымского моста пока нет".
ТАСС пишет, что российский Следком возбудил уголовное дело по факту "происшествия" на мосту. "Спикер Госсовета" Крыма Владимир Константинов обвинил во взрыве "украинских вандалов", его цитирует ТАСС.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из оккупированного Крыма.
Украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
Утром 8 октября стало известно, что в Керчи слышали взрыв, а на Крымском мосту – сильный пожар. На видео с места происшествия видно, что на железнодорожной ветке моста горели цистерны, как утверждают оккупанты, – с топливом, а часть моста разрушена. Движение на мосту остановили, "власти" Крыма объявили о запуске парома.