Оккупанты заявили, что на Крымском мосту взорвался грузовик. В Кремле не могут спрогнозировать, когда мост восстановят

Мост после пожара закрыли для проезда Скриншот: Baza / Telegram

В результате взрыва загорелись семь топливных цистерн, два пролета автомобильного полотна моста разрушены, сообщили там.

"Глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что обрушилась ветка, которая идет из российского Краснодара в оккупированную Керчь.

"Как только будет потушен пожар, появится возможность оценить масштабы повреждений моста и опор, можно будет говорить о сроках восстановления движения. По визуальной оценке, одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела", – написал он в Telegram.

Российские СМИ распространяют видео момента взрыва на мосту, в частности, такие кадры опубликовали "Коммерсантъ" и Baza.

Судя по сообщению Baza, пожар потушили.

Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с "чрезвычайным происшествием" на мосту, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет "РИА Новости".

По словам спикера главы Кремля, "прогнозов по срокам восстановления Крымского моста пока нет".

ТАСС пишет, что российский Следком возбудил уголовное дело по факту "происшествия" на мосту. "Спикер Госсовета" Крыма Владимир Константинов обвинил во взрыве "украинских вандалов", его цитирует ТАСС.