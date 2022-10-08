В РФ заявляют об организации сухопутного коридора через аннексированные территории после закрытия Крымского моста

Власти РФ не могут дать прогноз по срокам восстановления по Крымскому мосту, сообщил пресс-секретарь Кремля Скриншот: Віталій Кім / Facebook

По его словам, на мосту повреждена только одна нить автомобильной части, а две линии "визуально целые".

"Налажен сухопутный коридор через новые регионы", – сообщил он.

Утром 8 октября стало известно, что в Керчи слышали взрыв, а на Крымском мосту – сильный пожар. На видео с места происшествия видно, что на железнодорожной ветке моста горели цистерны, как утверждают оккупанты, – с топливом, а часть моста разрушена. Движение на мосту остановили, "власти" Крыма объявили о запуске парома.

Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с "чрезвычайным происшествием" на мосту, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет "РИА Новости"

По словам Пескова, власть пока не может дать прогноз по срокам восстановления движения по Крымскому мосту.