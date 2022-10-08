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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В РФ заявляют об организации сухопутного коридора через аннексированные территории после закрытия Крымского моста

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Власти РФ не могут дать прогноз по срокам восстановления по Крымскому мосту, сообщил пресс-секретарь Кремля
Власти РФ не могут дать прогноз по срокам восстановления по Крымскому мосту, сообщил пресс-секретарь Кремля
Скриншот: Віталій Кім / Facebook

Незаконные власти оккупированного Крыма заявляют об организации сухопутного коридора в Россию через захваченные территории Украины в связи с повреждением Крымского моста. Об этом 8 октября написал в Telegram "советник главы Крыма" Олег Крючков.

По его словам, на мосту повреждена только одна нить автомобильной части, а две линии "визуально целые".

"Налажен сухопутный коридор через новые регионы", – сообщил он.

Утром 8 октября стало известно, что в Керчи слышали взрыв, а на Крымском мосту – сильный пожарНа видео с места происшествия видно, что на железнодорожной ветке моста горели цистерны, как утверждают оккупанты, – с топливом, а часть моста разрушена. Движение на мосту остановили, "власти" Крыма объявили о запуске парома.

Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с "чрезвычайным происшествием" на мосту, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет "РИА Новости"

По словам Пескова, власть пока не может дать прогноз по срокам восстановления движения по Крымскому мосту.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из оккупированного Крыма.

Украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Министерство обороны Украины 7 сентября призывало российских оккупантов быть готовыми добираться из Крыма в Россию вплавь. "Прогнозы погоды говорят, что в Крыму будет очень жарко", – отмечали в министерстве.

Теги: Крым, пожар, оккупация, война России против Украины, Крымский мост
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