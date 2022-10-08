В РФ заявляют об организации сухопутного коридора через аннексированные территории после закрытия Крымского моста

По его словам, на мосту повреждена только одна нить автомобильной части, а две линии "визуально целые".
"Налажен сухопутный коридор через новые регионы", – сообщил он.
Утром 8 октября стало известно, что в Керчи слышали взрыв, а на Крымском мосту – сильный пожар. На видео с места происшествия видно, что на железнодорожной ветке моста горели цистерны, как утверждают оккупанты, – с топливом, а часть моста разрушена. Движение на мосту остановили, "власти" Крыма объявили о запуске парома.
Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с "чрезвычайным происшествием" на мосту, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет "РИА Новости"
По словам Пескова, власть пока не может дать прогноз по срокам восстановления движения по Крымскому мосту.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из оккупированного Крыма.
Украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
Министерство обороны Украины 7 сентября призывало российских оккупантов быть готовыми добираться из Крыма в Россию вплавь. "Прогнозы погоды говорят, что в Крыму будет очень жарко", – отмечали в министерстве.