Опубликованы спутниковые снимки Крымского моста до и после взрыва

"На этой паре снимков PlanetScope, сделанных с разницей всего в один день 7-го и 8 октября 2022 года, показан поврежденный мост через Керченский пролив после сильного взрыва, произошедшего сегодня. Это единственный мост, соединяющий Крымский полуостров с материковой частью России", – сказано в твите.

На снимке видно, что взрыв произошел на украинской стороне пролива, ровно посередине между судоходной аркой моста и ближайшим берегом острова Тузла.

This pair of PlanetScope images, captured just one day apart on October 7 and 8, 2022, shows the damaged Kerch Strait Bridge following a major explosion today. This is the only bridge that connects the Crimean peninsula with the Russian mainland. https://t.co/Ecm49Qz1by pic.twitter.com/IvJbvS5oRb — Planet (@planet) October 8, 2022