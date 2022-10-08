ГОРДОН
 
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Опубликованы спутниковые снимки Крымского моста до и после взрыва

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Взрыв произошел утром
Взрыв произошел утром
Фото: ЕРА

8 октября в Twitter инструмента Европейского космического агентства PlanetScope были опубликованы спутниковые фото Крымского моста накануне взрыва и после него.

"На этой паре снимков PlanetScope, сделанных с разницей всего в один день 7-го и 8 октября 2022 года, показан поврежденный мост через Керченский пролив после сильного взрыва, произошедшего сегодня. Это единственный мост, соединяющий Крымский полуостров с материковой частью России", – сказано в твите.

На снимке видно, что взрыв произошел на украинской стороне пролива, ровно посередине между судоходной аркой моста и ближайшим берегом острова Тузла.

Скриншот: google.com.ua/maps
Скриншот: google.com.ua/maps

Контекст:

В результате взрыва на Крымском мосту разрушены пролеты автомобильной части, загорелся также эшелон, который в это время двигался по находящейся рядом железнодорожной ветке.

В РФ утверждают, что на мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом.

Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с "чрезвычайным происшествием" на мосту, а Следком РФ возбудил уголовное дело по этому факту.

По версии российских правоохранителей, погибли три человека – водитель грузовика (житель Краснодарского края России) и двое пассажиров находившегося на мосту легкового автомобиля.

Представители власти в Украине комментируют факт взрыва и пожара на мосту, но не подтверждают причастности к этому Украины. Так, Минобороны Украины напомнило о крейсере "Москва", который потопили украинские военные. Служба безопасности Украины отреагировала стихами о том, что в Крыму "соловей СБУ зустрічає". "Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого государственного органа Украины в "бавовні" будем комментировать после нашей окончательной победы", – добавил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: взрыв, Керченский пролив, спутник, мост, Крымский мост
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"В спектакле я живу, испытываю настоящие эмоции". Актриса из Мариуполя рассказала музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова свою историю
"В спектакле я живу, испытываю настоящие эмоции". Актриса из Мариуполя рассказала музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова свою историю
"Как в последний раз", "Надо ж так жопу деда лизать". Актриса из "Сватов" Железняк вся в черном записала поздравление для Путина
"Как в последний раз", "Надо ж так жопу деда лизать". Актриса из "Сватов" Железняк вся в черном записала поздравление для Путина
"Горячая, как наступление ВСУ". Michelle Andrade снялась в кожаном костюме
"Горячая, как наступление ВСУ". Michelle Andrade снялась в кожаном костюме
Назван британский город, в котором пройдет "Евровидение 2023"
Назван британский город, в котором пройдет "Евровидение 2023"
Во Львове появилась улица имени Вакарчука
Во Львове появилась улица имени Вакарчука
"Украинские дети стали не по годам взрослыми". Loboda обнародовала селфи в обнимку со своей старшей дочерью
"Украинские дети стали не по годам взрослыми". Loboda обнародовала селфи в обнимку со своей старшей дочерью
"От мозга ничего не осталось. Быстро подсел на пропаганду". Ласточкин рассказал о проживающем в РФ отце
"От мозга ничего не осталось. Быстро подсел на пропаганду". Ласточкин рассказал о проживающем в РФ отце
Маремуха подарила сыну первый торт
Маремуха подарила сыну первый торт
  Patsyki Z Franeka презентовала новую композицию из серии повстанческих песен. Видео
  Patsyki Z Franeka презентовала новую композицию из серии повстанческих песен. Видео
Завадюк показал новое патриотичное тату на спине. Фото
Завадюк показал новое патриотичное тату на спине. Фото
  Группа Måneskin выпустила песню о любви и расставании. Видео
  Группа Måneskin выпустила песню о любви и расставании. Видео
Сестра Ефросининой сделала селфи в тренажерном зале
Сестра Ефросининой сделала селфи в тренажерном зале
Основатель Telegram-канала "Труха" рассказал, что означает название паблика
Основатель Telegram-канала "Труха" рассказал, что означает название паблика
  Полякова показала Ефросининой, как выглядеть моложе. Видео
  Полякова показала Ефросининой, как выглядеть моложе. Видео
Группа из Нидерландов Within Temptation поддержала Украину на концерте в Миннеаполисе. Видео
Группа из Нидерландов Within Temptation поддержала Украину на концерте в Миннеаполисе. Видео
Российские СМИ заявили, что в РФ мобилизовали 31-летнего внука Пугачевой. Он прокомментировал
Российские СМИ заявили, что в РФ мобилизовали 31-летнего внука Пугачевой. Он прокомментировал
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Как в последний раз", "Надо ж так жопу деда лизать". Актриса из "Сватов" Железняк вся в черном записала поздравление для Путина (256028)
2
Мейхер надела шелковый комбинезон без бюстгальтера. Фото (96800)
3
Сестра Ефросининой показала, как изменилась за девять лет ее дочь от сына Ющенко (57301)
4
Нечего скрывать. Бритни Спирс показалась на пляже в одной шляпе (53348)
5
"Лучше бы оставалась в своей стране". Кейт Миддлтон нахамила подданная (52070)
6
"Гарантия трудоспособного вечера". Тимошенко похвасталась перекусом из McDonald's (51326)
7
Наталья Кличко вышла в свет со спутником (45488)
8
"Мужчина и женщина, которые сражались друг за друга в этой войне". Художница изобразила командира полка "Азов" Прокопенко с женой (41713)
 
 
 
 