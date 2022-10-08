Опубликованы спутниковые снимки Крымского моста до и после взрыва

"На этой паре снимков PlanetScope, сделанных с разницей всего в один день 7-го и 8 октября 2022 года, показан поврежденный мост через Керченский пролив после сильного взрыва, произошедшего сегодня. Это единственный мост, соединяющий Крымский полуостров с материковой частью России", – сказано в твите.
На снимке видно, что взрыв произошел на украинской стороне пролива, ровно посередине между судоходной аркой моста и ближайшим берегом острова Тузла.
This pair of PlanetScope images, captured just one day apart on October 7 and 8, 2022, shows the damaged Kerch Strait Bridge following a major explosion today. This is the only bridge that connects the Crimean peninsula with the Russian mainland. https://t.co/Ecm49Qz1by pic.twitter.com/IvJbvS5oRb— Planet (@planet) October 8, 2022
В результате взрыва на Крымском мосту разрушены пролеты автомобильной части, загорелся также эшелон, который в это время двигался по находящейся рядом железнодорожной ветке.
В РФ утверждают, что на мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом.
Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с "чрезвычайным происшествием" на мосту, а Следком РФ возбудил уголовное дело по этому факту.
По версии российских правоохранителей, погибли три человека – водитель грузовика (житель Краснодарского края России) и двое пассажиров находившегося на мосту легкового автомобиля.
Представители власти в Украине комментируют факт взрыва и пожара на мосту, но не подтверждают причастности к этому Украины. Так, Минобороны Украины напомнило о крейсере "Москва", который потопили украинские военные. Служба безопасности Украины отреагировала стихами о том, что в Крыму "соловей СБУ зустрічає". "Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого государственного органа Украины в "бавовні" будем комментировать после нашей окончательной победы", – добавил спикер СБУ Артем Дехтяренко.