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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Спикер СБУ Дехтяренко: Мы не комментируем участие СБУ или любого государственного органа Украины в "бавовні"

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Сегодня "бавовна" была на Крымском мосту
Сегодня "бавовна" была на Крымском мосту
Фото: Новости Керчи и Крыма (КерчьИНФО) / Telegram

После пожара на Крымском мосту пресс-центр Службы безопасности Украины запостил фото горящего моста с перефразированной цитатой из произведения Тараса Шевченко.

На фото есть вотермарк СБУ. В сообщении говорилось, что "сегодня – отличный повод, чтобы немного перефразировать слова нашего Кобзаря". 

Украинская спецслужба привела такую версию отрывка стихотворения: 

"Світає,
Міст гарно палає;
Соловейко у Криму
СБУ зустрічає".

После этого "Украинская правда" сообщила, ссылаясь на источники, о причастности СБУ к произошедшему. Издание заявило, что речь о спецоперации СБУ. 

"Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого государственного органа Украины в "бавовні" (игра слов с российским "хлопком". – "ГОРДОН") будем комментировать после нашей окончательной победы", – сказал Дехтяренко в комментарии "ГОРДОН".

Он также призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Контекст:

Утром 8 октября стало известно, что в Керчи слышали взрыв, а на железнодорожном полотне Крымского моста произошел сильный пожар. В РФ утверждают, что на мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом.

На видео с места происшествия зафиксирован пожар, также там видно, что несколько пролетов автомобильной части моста разрушены. Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с "чрезвычайным происшествием" на мосту, а Следком РФ возбудил уголовное дело по этому факту. 

"Спикер Госсовета" Крыма Владимир Константинов обвинил во взрыве "украинских вандалов", но не привел никаких доказательств своей "версии". Представители власти в Украине комментируют факт взрыва и пожара на мосту, но не подтверждают причастности к этому Украины. 

В частности, Минобороны Украины отреагировало так: "Ракетный крейсер "Москва" и Керченский мост – два пресловутых символа российской власти в украинском Крыму – пошли ко дну. Что дальше по списку, русские?"

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СБУ, Керченский пролив, война России против Украины, Крымский мост, Служба безопасности Украины, Артем Дехтяренко
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