Спикер СБУ Дехтяренко: Мы не комментируем участие СБУ или любого государственного органа Украины в "бавовні"

На фото есть вотермарк СБУ. В сообщении говорилось, что "сегодня – отличный повод, чтобы немного перефразировать слова нашего Кобзаря".
Украинская спецслужба привела такую версию отрывка стихотворения:
"Світає,
Міст гарно палає;
Соловейко у Криму
СБУ зустрічає".
После этого "Украинская правда" сообщила, ссылаясь на источники, о причастности СБУ к произошедшему. Издание заявило, что речь о спецоперации СБУ.
"Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого государственного органа Украины в "бавовні" (игра слов с российским "хлопком". – "ГОРДОН") будем комментировать после нашей окончательной победы", – сказал Дехтяренко в комментарии "ГОРДОН".
Он также призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Утром 8 октября стало известно, что в Керчи слышали взрыв, а на железнодорожном полотне Крымского моста произошел сильный пожар. В РФ утверждают, что на мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом.
На видео с места происшествия зафиксирован пожар, также там видно, что несколько пролетов автомобильной части моста разрушены. Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с "чрезвычайным происшествием" на мосту, а Следком РФ возбудил уголовное дело по этому факту.
"Спикер Госсовета" Крыма Владимир Константинов обвинил во взрыве "украинских вандалов", но не привел никаких доказательств своей "версии". Представители власти в Украине комментируют факт взрыва и пожара на мосту, но не подтверждают причастности к этому Украины.
В частности, Минобороны Украины отреагировало так: "Ракетный крейсер "Москва" и Керченский мост – два пресловутых символа российской власти в украинском Крыму – пошли ко дну. Что дальше по списку, русские?"