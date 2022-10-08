Спикер СБУ Дехтяренко: Мы не комментируем участие СБУ или любого государственного органа Украины в "бавовні"

Сегодня "бавовна" была на Крымском мосту Фото: Новости Керчи и Крыма (КерчьИНФО) / Telegram

На фото есть вотермарк СБУ. В сообщении говорилось, что "сегодня – отличный повод, чтобы немного перефразировать слова нашего Кобзаря".

Украинская спецслужба привела такую версию отрывка стихотворения:

"Світає,

Міст гарно палає;

Соловейко у Криму

СБУ зустрічає".

После этого "Украинская правда" сообщила, ссылаясь на источники, о причастности СБУ к произошедшему. Издание заявило, что речь о спецоперации СБУ.

"Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого государственного органа Украины в "бавовні" (игра слов с российским "хлопком". – "ГОРДОН") будем комментировать после нашей окончательной победы", – сказал Дехтяренко в комментарии "ГОРДОН".

Он также призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги.