В Херсонской области оккупанты "делили сон и стол со свиньями", там же были краденые стиральные машины. Видео СБУ

"СБУ получила неопровержимые доказательства, что собаки [президента России Владимира] Путина – в жизни настоящие свиньи. После освобождения Любимовки в Херсонской области сотрудники СБУ начали проверку покинутых позиций так называемой второй армии мира и от увиденного не смогли сдержать слез от смеха. Оккупанты делили стол и сон со свиньями", – говорится в сообщении.
В СБУ процитировали местного жителя, который прокомментировал происходившее в оккупации словами: "Нашли себе подобных".
"Но это были не все находки. Среди грязи и вони стояли украденные стиральные машины", – подчеркнули в украинской спецслужбе.
Служба безопасности опубликовала видео, снятое в Любимовке, и оценила его как "шок-контент".
"Уровень комфорта спальных мест – минус одна звезда", – иронизируют в СБУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
В ОК "Юг" 29 августа сообщали о начале наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.
4 сентября стало известно об освобождении поселка Высокополье в Херсонской области. После этого в регионе были деоккупированы и другие населенные пункты.