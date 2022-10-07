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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области оккупанты "делили сон и стол со свиньями", там же были краденые стиральные машины. Видео СБУ

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В СБУ оккупантов сравнили со свиньями
В СБУ оккупантов сравнили со свиньями
Фото: ЕРА (архив)

Российские военные во время оккупации поселка Любимовка Херсонской области жили вместе с украинскими свиньями, проинформировала 7 октября в Fаcebook Служба безопасности Украины.

"СБУ получила неопровержимые доказательства, что собаки [президента России Владимира] Путина – в жизни настоящие свиньи. После освобождения Любимовки в Херсонской области сотрудники СБУ начали проверку покинутых позиций так называемой второй армии мира и от увиденного не смогли сдержать слез от смеха. Оккупанты делили стол и сон со свиньями", – говорится в сообщении.

В СБУ процитировали местного жителя, который прокомментировал происходившее в оккупации словами: "Нашли себе подобных".

"Но это были не все находки. Среди грязи и вони стояли украденные стиральные машины", – подчеркнули в украинской спецслужбе.

Служба безопасности опубликовала видео, снятое в Любимовке, и оценила его как "шок-контент".

"Уровень комфорта спальных мест – минус одна звезда", – иронизируют в СБУ.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/1050675872265612/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

В ОК "Юг" 29 августа сообщали о начале наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.

4 сентября стало известно об освобождении поселка Высокополье в Херсонской области. После этого в регионе были деоккупированы и другие населенные пункты.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: СБУ, война, оккупация, Херсонская область, вторжение, собаки, спецслужбы, война России против Украины, свиньи, Служба безопасности Украины, российские военные, сон, российские оккупанты, деоккупация
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