В Херсонской области оккупанты "делили сон и стол со свиньями", там же были краденые стиральные машины. Видео СБУ

"СБУ получила неопровержимые доказательства, что собаки [президента России Владимира] Путина – в жизни настоящие свиньи. После освобождения Любимовки в Херсонской области сотрудники СБУ начали проверку покинутых позиций так называемой второй армии мира и от увиденного не смогли сдержать слез от смеха. Оккупанты делили стол и сон со свиньями", – говорится в сообщении.

В СБУ процитировали местного жителя, который прокомментировал происходившее в оккупации словами: "Нашли себе подобных".

"Но это были не все находки. Среди грязи и вони стояли украденные стиральные машины", – подчеркнули в украинской спецслужбе.

Служба безопасности опубликовала видео, снятое в Любимовке, и оценила его как "шок-контент".

"Уровень комфорта спальных мест – минус одна звезда", – иронизируют в СБУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)